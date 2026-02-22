भारताची पहिली महिला डॉन कोण होती? हे नाव तुम्ही ऐकलंय का?

Mansi Khambe
दिल्ली पोलिसांनी अलीकडेच लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या ड्रग्ज नेटवर्कमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली खुसनुमा अन्सारी उर्फ नेहा हिला अटक केली. नेहाला मॅडम जेहर म्हणूनही ओळखले जाते.
तिचे या टोळीशी संबंधित असलेल्या शूटर बॉबी कबुतरशी संबंध असल्याचे वृत्त आहे. या अटकेमुळे भारताच्या अंडरवर्ल्डमधील महिला व्यक्तिरेखांबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
संतोकबेन जडेजा यांना भारतातील पहिली आणि सर्वात शक्तिशाली महिला डॉन म्हटले जाते. गुजरातमधील पोरबंदर येथे राहणाऱ्या १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तिच्या पतीच्या हत्येनंतर ती प्रसिद्ध झाली.
जो गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे वृत्त आहे. त्या काळातील पोलीस रेकॉर्ड आणि मीडिया रिपोर्ट्सवरून असे दिसून येते की ती अनेक खूनांमध्ये सहभागी होती.
तिच्यावर अंदाजे १४ खूनांचा आरोप होता. जे सर्व सूड म्हणून केले गेले होते. तिच्या टोळीत १०० ते ५०० लोक होते असे म्हटले जाते.
तिच्या गुन्हेगारी नियंत्रणामुळेच नव्हे तर तिच्या राजकीय प्रभावामुळेही तिला वेगळे स्थान मिळाले. १९९० ते १९९५ दरम्यान त्या गुजरात विधानसभेच्या सदस्या झाल्या.
नंतर तिच्या आयुष्याने शबाना आझमी अभिनीत 'गॉडमदर' चित्रपटाची प्रेरणा घेतली. याउलट तपासकर्त्यांनी खुसनुमा अन्सारी ही लॉरेन्स बिश्नोई नेटवर्क आणि हाशिम बाबा टोळीची सहकारी असल्याचे वर्णन केले आहे.
ती दिल्लीत एक ब्युटी पार्लर चालवत होती. ज्याचा वापर टोळीशी संबंधित कारवायांसाठी केला जात असे असे तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तिच्या भूमिकेत ड्रग्ज सिंडिकेटच्या काही भागांचे व्यवस्थापन करणे, शस्त्रास्त्रांच्या रसद पुरवण्यात मदत करणे आणि पाळत ठेवण्याचे काम करणे यांचा समावेश होता.
असे म्हटले जाते की अंमली पदार्थांच्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्यामुळे तिला "मॅडम झहर" हे टोपणनाव मिळाले. दोघांमधील महत्त्वाचा फरक म्हणजे स्वायत्तता आणि प्रमाण.
संतोकबेन जडेजा यांनी स्वतःची गुन्हेगारी संघटना तयार केली आणि त्यांचे नेतृत्व केले. असे म्हटले जाते की त्यांनी शेकडो निष्ठावंतांना नेतृत्व केले आणि निवडणूक राजकारणात प्रवेश केला.
त्यांचा प्रभाव अंडरवर्ल्डच्या पलीकडे मुख्य प्रवाहातील राजकीय वर्तुळांपर्यंत पसरला. याउलट लॉरेन्स बिश्नोईच्या नेटवर्कसारख्या टोळ्यांशी संबंधित असलेल्या मॅडम जहर एका स्थापित पदानुक्रमात काम करताना दिसतात.
