काळ्या चिमणीच्या राखवाल्या राजेश्वरी खरातचे फोटो पाहून म्हणाल, हीचं काय नखरं...

अभिनेत्री राजश्री खरात ही नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियावर तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते.
RAJSHRI KHARAT’S NEW PHOTOS GO VIRAL
esakal
तिने धर्मांतर केल्यानंतर तिच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली होती.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजश्री खरात नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते.
ती तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तिचे दैनदिन जिवनातील अपडेट्स चाहत्यांना देत असते.
अशातच तिने सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत.
सध्या तिचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे.
राजश्री खरातबद्दल बोलायचं झालं तर ती फॅन्ड्री सिनेमातून प्रसिद्ध झाली.
