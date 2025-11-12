काळ्या चिमणीच्या राखवाल्या राजेश्वरी खरातचे फोटो पाहून म्हणाल, हीचं काय नखरं...

Apurva Kulkarni

राजश्री खरात

अभिनेत्री राजश्री खरात ही नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियावर तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते.

धर्मांतर

तिने धर्मांतर केल्यानंतर तिच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली होती.

संपर्कात

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजश्री खरात नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते.

अपडेट्स

ती तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तिचे दैनदिन जिवनातील अपडेट्स चाहत्यांना देत असते.

पोस्ट

अशातच तिने सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत.

सोशल मीडिया

सध्या तिचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे.

फॅन्ड्री

राजश्री खरातबद्दल बोलायचं झालं तर ती फॅन्ड्री सिनेमातून प्रसिद्ध झाली.

