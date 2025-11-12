Miss India Manika Vishwakarma : सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय? मिस इंडिया ते मिस युनिव्हर्सची कमाई किती

Sandeep Shirguppe

भारताची शान मनिका विश्वकर्मा

थायलंडमध्ये सुरू असलेल्या मिस युनिव्हर्स २०२५ मध्ये भारताची प्रतिनिधी मनिका विश्वकर्मा सर्वांची मने जिंकतेय.

Miss India Manika Vishwakarma

esakal

मिस युनिव्हर्स २०२५ फायनल कधी?

स्पर्धेचा अंतिम फेरीचा कार्यक्रम २१ नोव्हेंबर रोजी थायलंडमध्ये होणार आहे.

राजस्थानची देखणी राणी

राजस्थानची रहिवासी असलेली मनिका ऑगस्ट २०२५ मध्ये मिस इंडिया झाली आणि आता ती जगाच्या रंगमंचावर भारताचं नाव उजळवतेय.

मिस इंडिया म्हणजे नेमकं काय?

फेमिना ग्रुपद्वारे आयोजित ही स्पर्धा सौंदर्य, बुद्धिमत्ता आणि व्यक्तिमत्त्वाची कसोटी घेते. विजेतीला मिस वर्ल्ड किंवा मिस युनिव्हर्स साठी पात्र ठरता येतं.

मिस इंडिया जिंकल्यानंतर मिळणाऱ्या संधी

विजेत्यांना ₹१ लाखाचं बक्षीस मिळतं आणि त्यानंतर जाहिराती, फॅशन शो, रनवे आणि फोटोशूटमधून लाखोंची कमाई होते.

करिअरच्या नव्या दिशा

अनेक मिस इंडिया विजेत्या पुढे बॉलीवूड किंवा ओटीटी जगतात झळकतात. सोशल मीडियावरही त्यांची मोठी कमाई होते.

अर्ज कसा करायचा?

अधिकृत वेबसाइट femina.in/beauty-pageants/missindiaentryform वर जा आणि नोंदणी फॉर्म भरा.

निवड प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण

फॉर्म सबमिट केल्यानंतर निवड झालेल्या स्पर्धकांना पुढील फेरीत प्रशिक्षण, ग्रूमिंग आणि रिहर्सलद्वारे तयार केलं जातं.

