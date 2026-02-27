मराठी भाषा दिन विशेष! 'बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल'... अशा 10 प्रसिद्ध म्हणी!

मराठीची थोरवी

"माझिया मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेहि पैजासी जिंके" - मराठी भाषेचा गोडवा अमृतापेक्षाही श्रेष्ठ आहे.

गरज

अडला हरी गाढवाचे पाय धरी : एखाद्या कामात अडचण आली तर माणसाला कधीकधी नमते घ्यावे लागते.

विसरभोळेपणा

काखेत कळसा गावाला वळसा : आपल्याकडे असलेली वस्तू सर्वत्र शोधत राहणे.

वास्तव

घरोघरी मातीच्या चुली : सर्वत्र परिस्थिती साधारणपणे सारखीच असते, हे दर्शवणारी ही म्हण.

कपटी स्वभाव

गोगलगाय नि पोटात पाय : वरवर शांत आणि साधा दिसणारा माणूस प्रत्यक्षात कपटी असू शकतो.

उतावळेपणा

पी हळद हो गोरी : कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम लगेच दिसावा असा उतावळेपणा करणे चुकीचे असते.

स्पष्ट पुराव्याची मागणी

बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर : कामात यश दाखव किंवा झालेली चूक कबूल कर, असा हा स्पष्ट इशारा आहे.

जिवाभावाचा सोबती

होता जीवा म्हणून वाचला शिवा : विश्वासू सोबती सोबत असेल तरच मोठे संकट टाळता येते.

आर्थिक नियोजन

अंथरूण पाहून पाय पसरावे : आपली आर्थिक ऐपत ओळखूनच नेहमी खर्च केला पाहिजे.

द्विधा मनस्थिती

इकडे आड, तिकडे विहीर : जेव्हा दोन्ही बाजूंनी कठीण परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा ही म्हण वापरली जाते.

