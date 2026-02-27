मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त जाणून घ्या 'श' आणि 'ष' कधी वापरायचे?

Anushka Tapshalkar

मराठी भाषा

मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून  भारतातील 22 अधिकृत भाषांपैकी एक आहे. जगभरात 83 दशलक्षांहून अधिक लोक मराठी भाषा बोलतात. तर याच मराठीच्या तब्बल 42 बोली आहेत. 

मराठी भाषा गौरव दिन

दरवर्षी मराठी भाषेच्या सन्मानार्थ 27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो.

मराठी भाषेची सुंदरता

साहित्य, कविता, गीतं आणि संभाषणातून मराठीची मृदूता आणि रसिकता जाणवते.

सुंदर पण गुंतागुंतीची अक्षरे

‘ज्ञ’, ‘त्र’, ‘श्र’, ‘क्ष’ ही अक्षरे सुंदर वाटतात, पण उच्चारात आणि लेखनात थोडी गुंतागुंत असते. म्हणूनच आज आपण श आणि ष कधी वापरायचा ते जाणून घेणार आहोत.

श अक्षर

'श' (तालव्य) वापरण्याचे काही नियम आहेत. ते समजून घेतले तर हे अक्षर वापरणं सोपं जातं.

वापराचे नियम

‘श’ हे अक्षर ‘च’ वर्गापूर्वी (उदा. निश्चय, आश्चर्य), ‘र’ पूर्वी (उदा. श्रावण, श्रम, विश्राम), परभाषीय शब्दांमध्ये (उदा. शहर, कोशिश, स्टेशन) आणि विशेष जोडाक्षरे असलेल्या शब्दांमध्ये (उदा. प्रश्न, श्लोक, श्वास) वापरले जाते.

ष अक्षर

'ष' (मूर्धन्य) वापरण्याचे काही नियम आहेत. ते समजून घेतले तर हे अक्षर वापरणं सोपं जातं.

वापराचे नियम

‘ष’ हे अक्षर ‘ट’ वर्गापूर्वी (उदा. कष्ट, नष्ट, स्पष्ट, दृष्टी), ‘ऋ’ नंतर (उदा. ऋषी, कृषी, वर्षा), संधीमध्ये (उदा. रक्षक, परीक्षा) आणि उपसर्गानंतर (उदा. अभिषेक, विषम, सुषमा) वापरले जाते.

सोपी युक्त्ती

'ट', 'ठ' ला जोडलेला असेल तर 'ष' (पुष्कळ). 'च' ला जोडलेला किंवा 'श्र' उच्चार असेल तर 'श' (निश्चय, श्रम).

