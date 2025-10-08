Marathwada Tourism: दऱ्या, टेकडी आणि निसर्गाची मोहिनी; असं आहे मराठवाड्यातील हिल स्टेशन

म्हैसमाळ हिल स्टेशन

मराठवाड्यातील म्हैसमाळ हिल स्टेशन ही एक शांत, थंड हवेची ठिकाण असून, एकदा भेट दिल्यास न विसरता येणारी अनुभव देते.

शहराजवळचे सौंदर्य

छत्रपती संभाजीनगरपासून फक्त 30 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे हिल स्टेशन शहरातील गर्दीपासून दूर निसर्गाच्या सान्निध्यात आहे.

निसर्गरम्य दृष्ये

येथील टेकडी, दऱ्या, नद्या आणि हिरवाईने नटलेले परिसर पर्यटकांना मनमोहक अनुभव देतो.

गिरीजादेवी आणि बालाजी मंदीर

हिल स्टेशनच्या जवळील गिरीजादेवी आणि बालाजी मंदिरे भाविक आणि पर्यटकांना आकर्षित करतात, दर्शनासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोक येतात.

देवगिरी किल्ला

म्हैसमाळकडे जाताना खुलताबादमधील देवगिरी किल्ला दिसतो, जो 12व्या शतकात राजा रामदेव यादवांची राजधानी होता आणि आजही ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.

मराठवाड्यातील पर्यटनाची राजधानी

छत्रपती संभाजीनगरला महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे अजिंठा-वेरुळ लेणी आणि बीबी का मकबरा सारखी जागतिक प्रसिद्ध ठिकाणे आहेत.

रात्री मुक्कामाचा अनुभव

म्हैसमाळ हिल स्टेशनवर रात्री मुक्काम करण्याची सोय असून, शांत वातावरण आणि निसर्गाच्या कुशीत रात्रीचा अनुभव अनोखा असतो.

सर्व ऋतूंमध्ये भेट देण्यास योग्य

सगळ्या हंगामांत म्हैसमाळ आपली सुंदरता दाखवतो – हिवाळा, उन्हाळा किंवा पावसाळा, प्रत्येक वेळी निसर्गाचे मनमोहक दर्शन होते.

