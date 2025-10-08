'या' रेल्वे स्थानकात रविवारी एकही ट्रेन येत नाही, जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
भारताचे रेल्वे नेटवर्क जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे आहे. देशभरातून दररोज शेकडो गाड्या लाखो प्रवाशांना घेऊन जातात आणि हजारो रेल्वे स्थानके त्यांची वाहतूक करतात.
पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतात एक अद्वितीय रेल्वे स्थानक आहे. हे स्थानक नावाशिवाय आहे आणि ते रविवारी बंद असते.
हे रेल्वे स्टेशन पश्चिम बंगालमधील वर्धमान जिल्ह्याजवळ आहे. वर्धमानपासून अंदाजे ३५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे स्टेशन दररोज प्रवासी गाड्या वापरत नाहीत.
येथे फक्त बांकुरा-मसाग्राम पॅसेंजर ट्रेन थांबते. परंतु आठवड्यातून एक दिवस म्हणजे रविवारी ही ट्रेन देखील येत नाही. स्टेशनवर पूर्ण शांतता असते. याचे कारण खूपच मनोरंजक आहे.
रविवारी, स्टेशन मास्तरांना रेल्वे तिकिटे खरेदी करण्यासाठी वर्धमान शहरात जावे लागते. त्यामुळे, त्या दिवशी स्टेशनवरील तिकीट काउंटर आणि सर्व सेवा बंद असतात. म्हणूनच या स्टेशनला रविवारची सुट्टी असते.
या स्टेशनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे अधिकृत नाव नाही. जुने नाव, रायनगर, अजूनही तिकिटांवर छापलेले आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही या स्टेशनवरून ट्रेनने जाण्याचा निर्णय घेतला तर तिकिटावर हेच नाव दिसेल.
नाव नसले तरी, हे स्टेशन स्थानिक प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण ते बांकुरा आणि मसग्राम दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक लहान पण आवश्यक थांबा म्हणून काम करते.
अहवालांनुसार, स्थानिक लोकांना रेल्वे सेवांचा लाभ घेता यावा म्हणून अशी छोटी स्थानके अनेकदा ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बांधली जात होती.
जरी आधुनिक काळात मोठ्या नेटवर्कमुळे आणि डिजिटल तिकीटांमुळे त्याचे महत्त्व बदलले असले तरी, हे स्टेशन अजूनही जुन्या काळाची आठवण करून देते.
