मराठवाड्यात दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ का पडतो?

सकाळ डिजिटल टीम
मान्सूनचे वारे सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये अडवल्याने कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो, पण मराठवाड्यात पोहोचेपर्यंत बाष्प कमी होऊन पाऊस अत्यंत कमी होतो.
Marathwada Drought
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महाराष्ट्राचे २७% क्षेत्रफळ असलेल्या मराठवाड्याला फक्त ८% पाणी मिळते, तर विदर्भ अन् पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत प्रतिहेक्टरी सिंचन पाणी खूपच कमी आहे.
Marathwada Drought
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कमी पाण्याचा प्रदेश असूनही ज्वारी-बाजरीऐवजी उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड वाढल्याने पाण्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होतो.
Marathwada Drought
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कडक बेसॉल्ट खडकामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी आहे; त्यातच बोअरवेलद्वारे पाण्याचा प्रचंड उपसा झाल्याने भूजल पातळी धोकादायक पातळीवर गेली आहे.
Marathwada Drought
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ऊर्ध्व भागातील धरणांमध्ये पाणी अडवल्याने आणि समन्यायी पाणीवाटपाचे नियम वेळेवर न पाळल्याने जायकवाडीसह मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागते.
Marathwada Drought
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मराठवाड्यात ६.१७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेची कमतरता असून कालव्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे धरणातील तब्बल ४०% पाणी शेतापर्यंत पोहोचण्याआधीच वाया जाते.
Marathwada Drought
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पश्चिम वाहिनी नद्यांचे १६८.७५ टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याकडे वळवण्याची योजना अडकल्याने एक थेंबही पाणी मिळालेले नाही.
Marathwada Drought
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मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नासाठी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वपक्षीय एकमुखी राजकीय ताकद न उभारल्याने अनेक महत्त्वाचे जलप्रकल्प वर्षानुवर्षे अपूर्ण आहेत.
Marathwada Drought
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जागतिक तापमानवाढ आणि 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पावसाचे दिवस कमी झाले असून, कमी वेळेत अतिवृष्टी किंवा प्रदीर्घ पावसाचा खंड पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
Marathwada Drought
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आंतरखोरे पाणीवहन, समन्यायी वाटप, आधुनिक वितरण व्यवस्था आणि एकात्मिक पाणलोट विकास, मिशन मोडवर राबवल्यास मराठवाडा दुष्काळमुक्त होऊ शकतो.
Marathwada Drought
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नेपाळ देशात 'स्वातंत्र्यदिन' का साजरा होत नाही?
Why Nepal Has No Independence Day
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