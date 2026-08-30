नेपाळ देशात 'स्वातंत्र्यदिन' का साजरा होत नाही?

सकाळ डिजिटल टीम
नेपाळ देशात कधीही 'स्वातंत्र्यदिन' साजरा होत नाही; कारण तो कधी कोणत्याही परकीय राजवटीच्या अंमलाखाली आलाच नाही. त्यामुळेच नेपाळमध्ये भारतासारखा स्वातंत्र्यदिन नसतो.
Why Nepal Has No Independence Day
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जगातील बहुतांश देशांवर कधी ना कधी परकीय सत्तांनी कब्जा केला; पण आपल्या शेजारील नेपाळ देश इतिहासात कधीही कोणाचाही गुलाम झाला नाही.
Why Nepal Has No Independence Day
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नेपाळ चारही बाजूंनी उंच पर्वत आणि दाट जंगलांनी वेढलेला असल्याने शत्रू सैन्याला तेथे दारूगोळा अन् आधुनिक शस्त्रांसह चढाई करणे अशक्य ठरले.
Why Nepal Has No Independence Day
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पारंपरिक 'कुकरी' शस्त्राच्या जोरावर आणि अद्वितीय लढाऊ क्षमतेमुळे गोरखा सैनिकांनी इंग्रजांच्या आधुनिक सैन्यालाही मागे हटण्यास भाग पाडले.
Why Nepal Has No Independence Day
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भारतावर कब्जा केल्यानंतर ब्रिटिशांनी नेपाळवर आक्रमण केले; यातूनच १८१४ ते १८१६ दरम्यान दोन्ही सैन्यांत तब्बल दोन वर्षे घनघोर युद्ध चालले.
Why Nepal Has No Independence Day
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दीर्घ संघर्षानंतर १८१६ मध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये 'सुगौलीचा करार' झाला, ज्याद्वारे इंग्रजांनी नेपाळचे स्वातंत्र्य आणि संप्रभुता औपचारिकपणे मान्य केली.
Why Nepal Has No Independence Day
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करारानुसार नेपाळला कुमाऊँ आणि गडवालसारखा काही भाग ब्रिटिशांना द्यावा लागला, पण देशावर थेट परकीय राजवट कधीही येऊ दिली नाही.
Why Nepal Has No Independence Day
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करारानंतर नेपाळने इंग्रजांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवत ब्रिटिश सैन्यात गोरखा सैनिकांच्या भरतीला संमती दिली, जी पुढे प्रसिद्ध 'गोरखा रेजिमेंट' बनली.
Why Nepal Has No Independence Day
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