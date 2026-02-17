मार्चमध्ये भाग्य खुलणार! मीन राशीतील त्रिग्रह योग ‘या’ राशींना करणार मालामाल

Aarti Badade

ग्रहांची मोठी चाल

मार्च २०२६ मध्ये अनेक ग्रहांच्या राशी परिवर्तनामुळे मोठे बदल घडणार आहेत.

मिलन

मीन राशीत शनीसोबत सूर्य आणि शुक्राचे मिलन होणार असल्याने काही राशींचे नशीब सोन्यासारखे चमकणार आहे.

करिअरमध्ये मोठी भरभराट

सूर्य, शुक्र आणि शनी यांच्या युतीमुळे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी सुवर्णकाळ असेल. सरकारी कामात अधिकाऱ्यांची मदत मिळेल आणि ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाचे कौतुक होईल.

सिंह राशी

सिंह राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिना वरदान ठरेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

सिंह राशी - प्रेम

प्रेमाच्या नात्यात मोठे सरप्राईज मिळण्याचे संकेत आहेत, मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

धनु राशी

धनु राशीच्या व्यक्तींना स्पर्धा परीक्षेत किंवा कोणत्याही स्पर्धेत यश मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत.

धनु राशी - व्यवसाय

व्यवसायात मोठा निर्णय घेणे फायदेशीर ठरेल. फक्त मित्रांसोबत व्यवहार करताना थोडी काळजी घ्या.

कुटुंबात सुख-समृद्धी

या महिन्यातील ग्रहस्थिती कुटुंबात शांतता आणि समाधान घेऊन येईल. रखडलेले प्रॉपर्टीचे व्यवहार पूर्ण होतील. कोणताही मोठा निर्णय घेताना घरातील मोठ्यांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल.

