होळीपूर्वी नशिबाचा गेमचेंज! मालव्य राजयोगाने 4 राशींची लॉटरी

Aarti Badade

शुक्राचे मोठे राशी परिवर्तन

२ मार्च २०२६ रोजी पहाटे १:०१ वाजता शुक्र ग्रह मीन राशीत प्रवेश करणार असून यामुळे अत्यंत शुभ असा 'मालव्य राजयोग' निर्माण होणार आहे.

राजयोगाचा काय होईल परिणाम?

शुक्र आपल्या उच्च राशीत (मीन) प्रवेश करत असल्याने अनेक लोकांसाठी भौतिक सुखे, लक्झरी आणि संपत्तीचे योग जुळून येतील.

वृषभ - उत्पन्नाचे नवीन स्रोत

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मोकळे होतील आणि जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा आर्थिक परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

मिथुन - नोकरीत मोठी पदोन्नती

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल आणि पदोन्नतीसह पगारवाढीचे सुवर्णयोग येतील.

वृश्चिक - अचानक धनलाभाची संधी

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रेमसंबंधात गोडवा आणणारा असून शेअर मार्केट किंवा लॉटरीतून अचानक धनलाभ होऊ शकतो.

कुंभ - आर्थिक स्थितीत सुधारणा

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ होईल आणि दागिन्यांच्या व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष फायदेशीर ठरेल.

प्रलंबित कामे होणार पूर्ण

२ ते २५ मार्च या कालावधीत शुक्राच्या प्रभावामुळे रखडलेली लग्नकार्ये आणि करिअरमधील अडथळे दूर होऊन प्रगतीचा मार्ग सुकर होईल.

