Maria Corina Machado : ट्रम्प यांना धक्का देत नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना मचाडो आहेत तरी कोण ?

व्हेनेझुएलाच्या राजकारणी -

व्हेनेझुएलाच्या प्रख्यात राजकारणी मारिया कोरिना मचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्कार 2025 जाहीर झाला आहे.

विरोधी पक्षाच्या नेत्या -

मारिया कोरिना मचाडो सध्या व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षाच्या नेत्या आहेत आणि लोकशाही आणि मानवी हक्कांसाठी लढत आहेत.

ट्रम्प यांना मोठा धक्का -

मचाडो यांनी नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का आहे.

राष्ट्रीय सभेच्या सदस्या -

मारिया कोरिना मचाडो यांनी २०११ ते २०१४ पर्यंत व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रीय सभेच्या निवडून आलेल्या सदस्या म्हणून काम केले आहे.

लोकशाही चळवळीचे नेतृत्व -

मारिया कोरिना मचाडो या व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या सरकारविरुद्ध लोकशाही चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत.

औद्योगिक अभियंता -

मारिया यांचा जन्म ७ ऑक्टोबर १९६७ रोजी झाला आणि त्या औद्योगिक अभियंता आहेत.

अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार -

नोबेल शांतता पुरस्कारापूर्वी मारिया कोरिना मचाडो यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.

युरोपियन युनियनचा पुरस्कार -

मारिया यांना २०२४ मध्ये  युरोपियन युनियनचा सखारोव्ह पुरस्कार तसेच सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.

