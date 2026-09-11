पूजेत झेंडूचे फूल का वापरले जाते?

सकाळ डिजिटल टीम
कोणतीही पूजा असो, सण-उत्सव असोत किंवा मंदिरांची सजावट; झेंडूच्या पिवळ्या-केशरी फुलांना नेहमीच पहिली पसंती दिली जाते.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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झेंडूचा प्रखर केशरी आणि पिवळा रंग घरात सकारात्मक ऊर्जा, आनंद आणि नवीन शुभकार्याची ऊर्जा घेऊन येतो.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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झेंडूची फुले भगवान विष्णू, श्री गणेश, माता लक्ष्मी आणि माता पार्वती यांना अत्यंत प्रिय असून पूजेत ही फुले अर्पण केल्याने त्यांची कृपा प्राप्त होते.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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पिवळा अन् केशरी रंग भगवान विष्णू आणि श्री गणेशाला अत्यंत प्रिय आहे; त्यामुळे पूजेत झेंडू अर्पण केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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झेंडूच्या फुलाचा रंग सूर्यदेवाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो भारतीय संस्कृतीत शक्ती, प्रकाश आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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पिवळ्या रंगामुळे झेंडूच्या फुलाचा संबंध गुरु बृहस्पतीशी मानला जातो; गुरुवारी विष्णूंना हे फूल वाहिल्याने ज्ञान अन् विद्या प्राप्त होते.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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इतर नाजूक फुलांच्या तुलनेत झेंडूचे फूल अनेक दिवस ताजे राहते आणि सहजासहजी सुकत किंवा तुटत नाही.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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झेंडूची फुले कुठेही सहज मिळतात आणि त्याची माळ बनवणे सोपे असल्याने तोरणासाठी किंवा सजावटीसाठी ही फुले सर्वोत्तम ठरतात.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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वसंत पंचमीच्या दिवशी माता सरस्वतीला पिवळ्या झेंडूची फुले वाहिल्याने बुद्धी, कला आणि ज्ञानाचा आशीर्वाद मिळतो.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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झेंडूच्या फुलांचा सुगंध आणि त्याचा शुभ रंग घरातील नकारात्मकता दूर करून संपूर्ण वातावरणात प्रसन्नता निर्माण करतो.
Why Are Marigold Flowers Used in Puja?
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