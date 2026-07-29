Marking Nut Benefits : विषारी तरीही अत्यंत गुणकारी! सांधेदुखी आणि त्वचारोगांवर रामबाण औषध ठरणारा 'काळा बिब्बा'; पाहा याचे अचूक फायदे!

बाळकृष्ण मधाळे

औषधी वनस्पती

काळा बिब्बा (Semecarpus Anacardium) ही भारतात आढळणारी महत्त्वाची औषधी वनस्पती असून आयुर्वेदात तिचे विशेष स्थान आहे.

Marking Nut Benefits

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esakal

बिब्बा नैसर्गिकरित्या विषारी

औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या या वनस्पतीचा वापर अनेक आजारांवर केला जातो. मात्र, बिब्बा नैसर्गिकरित्या विषारी आणि उष्ण प्रकृतीचा असल्याने त्याचा वापर नेहमी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करावा.

Marking Nut Benefits

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esakal

शोधन प्रक्रिया आवश्यक

आयुर्वेदात बिब्ब्याचा औषध म्हणून वापर करण्यापूर्वी त्यावर 'शोधन' ही विशेष प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेद्वारे त्यातील दाहक आणि विषारी घटक कमी करून तो औषधोपयोगी बनवला जातो.

Marking Nut Benefits

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esakal

बिब्ब्याचे स्वरूप

बिब्ब्याचे फळ वरून काळ्या रंगाचे, टणक आणि हृदयाच्या आकाराचे असते. त्याच्या खालच्या बाजूस लाल-पिवळसर रंगाचा देठ असतो, ज्यामुळे ते सहज ओळखता येते.

Marking Nut Benefits

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esakal

सांधेदुखी आणि वातविकारांवर प्रभावी

आयुर्वेदानुसार, बिब्ब्यापासून तयार केलेले तेल तसेच भल्लातक आसव यांसारखी औषधे सांधेदुखी, आमवात (आर्थरायटीस), पाठदुखी आणि इतर वातविकारांमध्ये उपयुक्त मानली जातात.

Marking Nut Benefits

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esakal

त्वचारोगांवरही उपयोग

डोक्यातील चाई, केस गळणे तसेच काही जुनाट त्वचारोगांवर बिब्ब्याच्या तेलाचा वापर केला जातो. याशिवाय कोड, नायटा आणि इतर त्वचारोगांवरही तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बिब्ब्यावर आधारित औषधांचा उपयोग केला जातो.

Marking Nut Benefits

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esakal

पचन आणि श्वसनविकारांमध्येही फायदेशीर

बिब्बा पोटातील जंत नष्ट करण्यास, भूक वाढविण्यास आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो, असे आयुर्वेदात सांगितले जाते. तसेच कफ, दमा आणि काही श्वसनविकारांवरही बिब्ब्यापासून तयार केलेली आयुर्वेदिक औषधे वापरली जातात.

Marking Nut Benefits

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esakal

पशुवैद्यकीय उपचारांमध्येही उपयोग

ग्रामीण भागात जनावरांच्या जखमांमधील किडे नष्ट करण्यासाठी, तसेच खुरकतसारख्या आजारांवर बिब्ब्याचा रस लावण्याची पारंपरिक पद्धत आजही काही ठिकाणी प्रचलित आहे.

Marking Nut Benefits

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esakal

'Marking Nut' नाव कसे पडले?

पूर्वीच्या काळात बिब्ब्याचा काळा रस कापडावर कायमस्वरूपी खूण करण्यासाठी वापरला जात असे. हा डाग धुतल्यानंतरही सहज निघत नसल्याने इंग्रजीमध्ये या फळाला 'Marking Nut' असे नाव पडले.

Marking Nut Benefits

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esakal

वापरताना घ्या ही काळजी

बिब्बा अत्यंत उष्ण प्रकृतीचा असून त्यामध्ये तेलकट आणि दाहक घटक असतात. त्याचा कच्चा रस त्वचेला थेट लागल्यास फोड, जळजळ किंवा तीव्र अॅलर्जिक प्रतिक्रिया होऊ शकते. त्यामुळे बिब्ब्याचा कोणताही औषधी वापर आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करणे सुरक्षित मानले जाते.

Marking Nut Benefits

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esakal

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