साताऱ्यात महिला डॉक्टरने अत्याचाराला कंटाळून स्वतःला संपवलं! तिच्यावर दबाव टाकणारा 'तो' खासदार कोण?

महिला डॉक्टरची ओळख

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या डॉ. संपदा मुंडे यांनी २४ ऑक्टोबरला आत्महत्या केली.

मृत्यू पूर्वीचे आरोप

हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पीएसआय गोपाल बदने यांनी चार वेळा बलात्कार केला आणि पोलीस प्रशांत बनकर याने मानसिक त्रास दिला, असा उल्लेख आहे.

सुसाईड नोट

राजकीय दबावाचा उल्लेख करत मृत डॉक्टरने नोटमध्ये एका खासदार आणि त्यांच्या पीएने फोनद्वारे पोस्टमार्टेम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव टाकला, असा गंभीर आरोप आहे.

खासदार कोण

फलटण भागातील खासदार असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले असले तरी नाव उघड झाले नाही; भाजपशी संबंधित असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

पोलीस दबाव

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी रुग्ण फिट असल्याचा अहवाल देण्यासाठी फोन केले, ज्यानंतर डॉक्टरवर सतत अत्याचार झाला.

कुटुंबाची खळबळजनक माहिती

मृत डॉक्टरच्या भावाने खासदाराच्या पीएच्या फोनवरून बोलणे होत असल्याचा दावा केला, ज्यामुळे राजकीय वरदहस्ताची शक्यता वाढली.

पोलिसांची भूमिका

या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला तरी खासदाराचा शोध आणि तपास अद्याप प्रलंबित आहे; दोषींना तत्काळ अटक करण्याचे सीएम फडणवीसांचे आदेश.

राज्यव्यापी प्रतिक्रिया

या घटनेने महाराष्ट्र हादरला असून, विरोधकांनी व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले; राज्य महिला आयोगाने सातारा एसपीकडून अहवाल मागवला.

तपासाची मागणी

रामराजे नाईक निंबाळकरांसारख्या नेत्यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली असून, कुटुंबीयांनी दोषींना फाशी देण्याची विनंती केली आहे.

