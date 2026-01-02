तयारीला लागा, यंदा 'या' राशींच्या लोकांचे जुळून येणार लग्नाचे योग

Puja Bonkile
लग्न हे आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट असतो.
पण अनेकांचे लग्नाचे योग जुळून आले नाही.
पण यंदा काही ग्रहांच्या हालचालींमुळे पुढील ५ राशींचे लग्नाचे योग जुळून येतील.
प्रेम, मिलन आणि सौंदर्याचा ग्रह असलेल्या शुक्र राशीच्या अधिपत्याखालील तूळ राशीचे २०२६ मध्ये प्रवेश होत असून लग्नाचे योग आहेत.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी २०२६ हे वर्ष शुभ आहे. यंदा तुम्हाला अनुरुप जोडीदार मिळेल.
मीन राशीच्या लोकांचे लग्न जुळून येण्याचे योग तयार होत असल्याने यंदा लग्नागाठ नक्की बांधली जाईल.
कर्क राशीच्या लोकांवर गुरुचा प्रभाव असल्याने यंदा नक्की लग्नाचा शुभ योग येईल.
2026 मध्ये तुमचा स्वामी ग्रह शनि जबाबदारी, सहनशक्ती आणि विचारशील कृतीवर भर देत राहतो.
