मंगळाचा कडेलोट! 19 नोव्हेंबरनंतर या 4 राशींची सुरू होणार टेन्शनची मालिका

Aarti Badade
१९ नोव्हेंबर रोजी मंगळ ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करत आहे. मंगळाच्या या स्थितीचा राशीचक्र, करिअर आणि नातेसंबंधांवर थेट परिणाम होतो.
मेष राशीसाठी हा बदल नकारात्मक आहे. घाईघाईत मोठे निर्णय घेणे आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवणे टाळा. संयम ठेवा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते.
कर्क राशीसाठी ही स्थिती अशुभ आहे. मानसिक त्रास आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. मोठे आर्थिक निर्णय सध्या पुढे ढकला.
कन्या राशीच्या वैवाहिक आणि व्यावसायिक जीवनावर थेट परिणाम होईल. चिडचिडेपणा वाढेल; आर्थिक जोखीम किंवा मोठी गुंतवणूक टाळा.
धनु राशीला कामाच्या ठिकाणी दबाव जाणवेल. वरिष्ठांशी संवाद साधताना संयम ठेवा. आरोग्याबाबतही हा काळ फारसा चांगला नाही.
या काळात गडबड-गोंधळ, संघर्ष आणि अचानक मूड स्विंग होण्याची शक्यता आहे. जबाबदाऱ्यांचे ओझे वाढू शकते.
मंगळाच्या प्रभावामुळे या चार राशीच्या लोकांनी जागरूक राहणे, संयम बाळगणे आणि विचारपूर्वक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
