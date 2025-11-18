शनीदोष थेट घरातून सुरू होतो! 4 चुका केल्या तर संकट थेट दारात येतं

नैऋत्य दिशा आणि शनिदेव

वास्तुशास्त्रानुसार, नैऋत्य दिशा (दक्षिण-पश्चिम) ही शनिदेवांची प्रभावी दिशा मानली जाते. ही दिशा स्थैर्य, शक्ती, यश आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे.

शांतता आणि समृद्धीसाठी

घराचे वातावरण वास्तुनुसार असेल तर शांतता, आनंद, समृद्धी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळते. नैऋत्य दिशेची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कचरा आणि तुटलेल्या वस्तू

नैऋत्य कोपऱ्यात कचरा, तुटलेली भांडी, मोडकी फर्निचर किंवा निरुपयोगी वस्तू ठेवू नका. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि शनिचा अशुभ प्रभाव होतो.

पाण्याशी संबंधित वस्तू

या दिशेत पाण्याचे तत्व (उदा. पाण्याची टाकी, मत्स्यालय, टब) ठेवणे अशुभ मानले जाते. यामुळे घरातील स्थैर्य कमी होते आणि जीवनात अस्थिरता वाढते.

आरसा ठेवणे

नैऋत्य कोपऱ्यात आरसा (Mirror) ठेवणे टाळावे. यामुळे घरातील सदस्यांमध्ये अनावश्यक वाद होतात आणि आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.

निळा किंवा काळा रंग

नैऋत्य दिशेसाठी निळा (Blue) किंवा काळा (Black) रंग अशुभ मानला जातो. या रंगांचा जास्त वापर केल्यास शनिदेव नाराज होतात.

शुभ रंग कोणता?

नैऋत्य दिशेसाठी याऐवजी हलके, मातीसारखे (Earthy) किंवा नैसर्गिक रंग वापरणे शुभ असते. हे रंग स्थिरता आणि सकारात्मकता टिकवून ठेवतात.

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

