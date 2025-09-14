GST कपातीने कारचं स्वप्न होणार पूर्ण, Ertiga, Wagon R, Dzire वर किती रुपये वाचू शकतात?

सकाळ डिजिटल टीम
ऐन सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठे बदल केले. यामुळे स्वप्नातली कार घेण्याचं सर्वसामान्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
अनेक गाड्यांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे. यामुळे गाड्यांवर लागणारा जीएसटी ६०००० ते ७०००० हजार रुपयांपर्यंत कमी झालाय.
लोकप्रिय हॅचबॅक कारपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकी स्विफ्ट कारच्या किंमतीतही मोठा बदल होऊ शकतो. जीएसटी कपातीमुळे या गाडीची किंमत सुमारे ६० हजार ते ९० हजार रुपये इतकी कमी होण्याची शक्यता आहे.
देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या कारपैकी एक असलेली वॅगनआर कार ५५ हजार ते ७० हजार रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते.
सेडान कार मारुती सुझुकी डिझायर या कारची किंमतही स्वस्त होऊ शकते. जीएसटी कपात झाल्यास या कारच्या खरेदीत ग्राहकांची ६५ हजार ते ९० हजारांपर्यंत बचत होऊ शकते.
७ सीटर गाड्यांमध्ये अर्टिगा ही सर्वाधिक खरेदी केली जाणारी गाडी आहे. जीएसटी कपातीमुळे या कारची किंमत ८० हजार ते १.३० लाखापर्यंत कमी होऊ शकते.
बलेनो ही प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असणारी कार आहे. GST दरात कपातीमुळे या गाडीची किंमत ६५ हजार ते ९५ हजारांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
देशातल्या सर्वात स्वस्त कारपैकी एक असणाऱ्या अल्टोच्या खरेदीवर तब्बल ४० हजार ते ५५ हजार रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते.
