Maruti XL6 Faceliftचा फर्स्ट लूक जारी, नव्या डिझाइनसह येणार बाजारात

सकाळ वृत्तसेवा

एक्सएल ७

मारुती सुझुकीची पॉप्युलर एमपीव्ही एक्सएल ७ लवकरच लाँच केली जाऊ शकते. या कारचा एक फोटो समोर आला आहे.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

एक्सएल ६ - ७ मध्ये फरक

कंपनीकडून एक्सएल ७ फेसलिफ्ट इंडोनेशियात होणाऱ्या ऑटो शोमध्ये लाँच करण्याची शक्यता आहे. एक्सएल६ आणि एक्सएल ७मध्ये सीट्सचा फरक आहे.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

सीट्स वेगळ्या

एक्सएल ६मध्ये कॅप्टन सीट्स आहेत तर एक्सएल ७मध्ये सेकंड रोमध्ये बेंच स्टाइल सीट्स असतील.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

अलॉय व्हिल्स

फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये शार्प फ्रंट एंड डिझाइन आहे. यात रिडिजाइन क्रोम ग्रिल असून अलॉय व्हिल्ससुद्धा असणार आहेत.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

कॅमेरा अन् सिस्टिम

केबिन डिझाइनमध्ये फारसे बदल केलेले नाहीत. तर ३६० डिग्री कॅमेरा, हेडअप डिस्प्ले आणि इन्फोटेन्मेंट सिस्टिम दिली जाऊ शकते.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

इंजिन

एक्सएल ७च्या इंजिनमध्येही बदलाची शक्यता कमी असून जुनंच १.५ लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड के१५सी फोर सिलिंडर पेट्रोल इंजिन असेल. तर ५ स्पीड मॅन्युअल

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

भारतात कधी?

भारतात ही कार कधी लाँच होणार याची माहिती मात्र अद्याप समोर आलेली नाही. सध्या ब्रेझा फेसलिफ्ट कार कंपनीकडून लाँच केली जाणार आहे.

Maruti XL6 Facelift

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Esakal

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