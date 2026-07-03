आज वापरलेले प्लास्टिक शेकडो वर्षे पृथ्वीवर राहते ! जाणून घ्या प्लास्टिकचा विळखा किती घातक...

सकाळ डिजिटल टीम

प्लास्टिक का ठरते धोकादायक ?

प्लास्टिकचा वापर सोयीचा असला तरी त्याचे विघटन (Degradation) खूप हळू होते. त्यामुळे जमीन, नद्या आणि समुद्रात प्लास्टिकचा साठा वाढत असून पर्यावरणासाठी मोठे संकट निर्माण होत आहे.

Why Is Plastic So Dangerous?

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समुद्री जीवांसाठी जीवघेणा सापळा

समुद्रात फेकलेले प्लास्टिक कासव, मासे आणि पक्षी अन्न समजून खातात किंवा त्यात अडकतात. त्यामुळे समुद्री जीव जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात.

A Deadly Trap for Marine Life

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मायक्रोप्लास्टिकचा वाढता धोका

काही काळाने प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण (Small Particles)म्हणजेच मायक्रोप्लास्टिक तयार होतात. हे कण पाणी, हवा आणि अन्नातून मानवी शरीरातही प्रवेश करतात.

The Growing Threat of Microplastics

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प्लास्टिकचे आयुष्य किती ?

प्लास्टिकचा वापर काही मिनिटांचा असतो, पण त्याचे विघटन होण्यासाठी अनेक दशके ते शेकडो वर्षे लागतात. प्लास्टिक कचरा पिढ्यान्‌पिढ्या पर्यावरणात तसाच राहतो.

How Long Does Plastic Last? 

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प्लास्टिक पिशवी

विघटनाचा कालावधी : सुमारे 20 वर्षे
हलकी आणि सोयीची वाटणारी प्लास्टिक पिशवी समुद्री जीवांसाठी मोठा धोका ठरते. ती मायक्रोप्लास्टिकमध्येही रूपांतरित होते.

Plastic Bags

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प्लास्टिक कॉफी कप आणि स्ट्रॉ

कॉफी कप : सुमारे 30 वर्षे
प्लास्टिक स्ट्रॉ : सुमारे 200 वर्षे
या वस्तूंचा वापर काही मिनिटांचा असतो, पण त्यांचे विघटन होण्यासाठी अनेक दशके लागतात.

Takeaway Coffee Cups & Plastic Straws

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प्लास्टिक बाटली आणि टूथब्रश

प्लास्टिक बाटली : सुमारे 450 वर्षे
प्लास्टिक टूथब्रश : 500 वर्षांहून जास्त काळ
या वस्तू दीर्घकाळ पर्यावरणात राहतात आणि माती व जलस्रोतांचे प्रदूषण वाढवतात.

Plastic Bottles & Toothbrushes

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आजची सवय, उद्याचे भविष्य

प्लास्टिकचा कमी वापर, पुनर्वापर आणि पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारल्यास प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रत्येक जण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

Today's Choices Shape Tomorrow

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