पुरुषांआधी महिलेने लावला वायपरचा शोध! आज प्रत्येक कारमध्ये आहे तिचीच कल्पना

Anushka Tapshalkar

कोण होत्या मेरी अँडरसन?

मेरी अँडरसन यांचा जन्म १९ फेब्रुवारी १८६६ रोजी झाला. वाहनांच्या विंडशील्डवरील पाऊस आणि बर्फ हटवणाऱ्या वायपरचा प्रभावी शोध लावणाऱ्या त्या एक उद्योजक आणि संशोधक होत्या.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

एका प्रवासातून कल्पना

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला न्यूयॉर्क शहरातून ट्रॉली कारने प्रवास करताना मेरी यांनी एक समस्या पाहिली. बर्फवृष्टीमुळे चालकांना रस्ता स्पष्ट दिसत नव्हता.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

चालकांना त्रास

खराब हवामानात चालकांना खिडक्या उघडून किंवा वाहन थांबवून काच स्वच्छ करावी लागायची. यातूनच मेरी यांना वायपरची कल्पना सुचली.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

विंडशील्ड वायपरचा शोध

मेरी यांनी वाहनाच्या आतून चालवता येणाऱ्या लीव्हरला रबरचा ब्लेड जोडण्याची कल्पना मांडली. यामुळे विंडशील्डवरील पाऊस आणि बर्फ हटवणे शक्य झाले.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

१९०३ मध्ये मिळाले पेटंट

१९०३ मध्ये मेरी अँडरसन यांना त्यांच्या विंडशील्ड स्वच्छ करणाऱ्या यंत्रणेचे पेटंट मिळाले. त्यांचा हा शोध प्रत्यक्षात प्रभावीपणे काम करणाऱ्या पहिल्या विंडशील्ड-क्लिअरिंग उपकरणांपैकी एक ठरला.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

कारमध्ये वायपरचा वापर कधी सुरू झाला?

काळानुसार विंडशील्ड वायपरचा वापर मोटारगाड्यांमध्येही होऊ लागला. १९२२ मध्ये कॅडिलॅकने आपल्या गाड्यांमध्ये वायपरचा समावेश मानक सुविधेच्या स्वरूपात करण्यास सुरुवात केली.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

संशोधकासोबतच यशस्वी उद्योजकही!

मेरी अँडरसन संशोधकासोबतच यशस्वी उद्योजकही होत्या. त्यांनी अलाबामामध्ये अपार्टमेंट इमारतीचे व्यवस्थापन केले, तर कॅलिफोर्नियात पशुपालन आणि द्राक्षबागेचा व्यवसाय केला.

Mary Anderson Windshield Wiper Inventor

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esakal

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