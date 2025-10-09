Maryam Mohammed : कोण आहे मरियम मोहम्मद?, जिच्या सौंदर्याची सध्या जगभरात होत आहे चर्चा!

Mayur Ratnaparkhe
पहिल्यांदाच संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील एक अमिराती महिला मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत भाग घेणार आहे.
या सौंदर्याच्या महाराणीचे नाव मरियम मोहम्मद आहे. तिच्या सौंदर्याची चर्चा सध्या जगभरात सुरू आहे.
२६ वर्षीय मरियम मोहम्मद हिला मिस युनिव्हर्स यूएई २०२५ चा किताब देण्यात आलेला आहे.
मरियम ही या किताबासह मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत भाग घेणारी पहिली अमिराती महिला ठरली आहे.
मरियमला पक्षांची देखील आवड आहे. तिचे विविध या पक्षांसोबत फोटो देखील आहेत.
याशिवाय मरियमला उंटावर स्वारी करणे देखील आवडते. मॉडेलिंगसाठी फोटो शूट करताना तिचे उंटासोबतही फोटो आहेत.
मरियम मोहम्मदची निवड कठोर निवड प्रक्रियेनंतर शेकडो स्पर्धकांमधून करण्यात आली.
मरियमने सिडनी विद्यापिठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतली आहे.
सध्या ईएसएमओडी दुबई येथे फॅशन डिझाइनचा अभ्यास करणारी मरियम शिक्षण, कला आणि वकिली क्षेत्रात सक्रिय आहे.
मरियम म्हणाली की युएईने तिला मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आत्मविश्वास दिला आहे. तिला महिलांचा आवाज व्हायचे आहे.
