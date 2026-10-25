मसाला दूध की हळदीचे दूध, काय जास्त फायदेशीर?

Aarti Badade
दुधाचे दोन्ही प्रकार आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, मात्र त्यांचे फायदे दुधात वापरलेल्या घटकांवर आणि साखरेच्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.
हळदीमध्ये कर्क्युमिन हा सक्रिय घटक असतो, ज्यामध्ये दाह कमी करण्याचे गुणधर्म आहेत; मात्र हळदीचे दूध हा आजारांवरील उपचार नाही.
Turmeric Milk Warning
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कोमट हळदीचे दूध घशाला आराम देऊ शकते, मात्र सर्दी, खोकला किंवा संसर्ग बरा करण्यासाठी ते प्रभावी असल्याचे ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
Turmeric Milk Warning
esakal
रात्री कोमट दूध प्यायल्याने काही लोकांना आराम मिळू शकतो, पण हळदीचे दूध गाढ झोप आणते याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.
Turmeric Milk Warning
esakal
मसाला दूध तयार करताना बदाम, पिस्ता, केशर, वेलची आणि जायफळ यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे त्याची चव आणि पौष्टिकता वाढते.
मसाला दुधात सुकामेवा आणि साखर जास्त असल्यास त्यातून अधिक कॅलरी मिळतात, त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणाऱ्यांनी साखरेचे प्रमाण मर्यादित ठेवावे.
कमी साखरेचे हळदीचे दूध किंवा सुकामेवा घालून तयार केलेले मसाला दूध निवडू शकता; योग्य पर्याय तुमच्या आहाराच्या गरजा आणि आरोग्यावर अवलंबून असतो.
Gingee Fort
ESakal