भुवयांच्या मधल्या त्या छोट्याशा जागेलाही आहे खास नाव! तुम्हाला माहित आहे का?

Anushka Tapshalkar

भुवयांच्या मधली जागा

भुवयांच्या अगदी मधोमध आणि नाकाच्या वर असलेल्या या छोट्या भागाला ‘ग्लॅबेला’ (Glabella) असे म्हणतात. हा कपाळाच्या खालील तुलनेने गुळगुळीत त्वचेचा भाग आहे.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

चेहऱ्यावरील भाव

ग्लॅबेलाच्या खाली असलेले स्नायू चेहऱ्याच्या हालचालींमध्ये मदत करतात. त्यामुळे राग, चिंता, एकाग्रता अशा भावना चेहऱ्यावर दिसून येतात.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

भुवयांच्या मध्ये ‘11 Lines’ का दिसतात?

तुम्ही रागावलात किंवा एखाद्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा भुवयांच्या मध्ये उभ्या रेषा दिसतात. या रेषांना ‘Frown Lines’ किंवा ‘11 Lines’ असे म्हणतात.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

रेषा कालांतराने अधिक स्पष्ट

चेहऱ्याच्या स्नायूंची वारंवार होणारी हालचाल आणि त्याच ठिकाणी वारंवार त्वचा आकसल्यामुळे या रेषा वयानुसार अधिक ठळक दिसू शकतात.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

फक्त त्वचेचा भाग नाही!

ग्लॅबेला हा चेहऱ्यावरील भाव व्यक्त करण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. राग, काळजी, एकाग्रता आणि आश्चर्य यांसारख्या भावांमध्ये या भागाची हालचाल जाणवते.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

‘Glabella’ नावाचा अर्थ

Glabella हा शब्द लॅटिन भाषेतील ‘glaber’ या शब्दापासून आला आहे. ‘Glaber’चा अर्थ गुळगुळीत (smooth) असा होतो.

Name of the Space Between Eyebrows

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sakal

प्रत्येकाच्या ग्लॅबेलाचा आकार वेगळा!

ग्लॅबेलाचा आकार व्यक्तीनुसार बदलतो. अनुवंशिकता, चेहऱ्याची रचना आणि वय याचा त्यावर परिणाम होतो.

Name of the Space Between Eyebrows

| sakal

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sakal

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