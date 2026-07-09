पुण्यात माऊली आणि तुकोबांच्या पालखीचे दर्शन कुठे घेता येणार?

Vinod Dengale
आषाढी वारीसाठी आळंदीमधून संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि देहूतून संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या गुरुवार 9 जुलैला पुण्यात दाखल होणार आहे.
Palkhi Sohala
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9 जुलै रात्री आणि 10 जुलै या काळात या पालख्या पुण्यात मुक्कामी असतील. 10 जुलैला भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे.
Pune
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माऊलींची पालखी नाना पेठेतील विठोबा मंदिरात तर तुकोबांची पालखी नाना पेठेतील श्री निवडुंग्या विठोबा मंदिरात मुक्कामी येईल.
Palkhi Update
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संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी दर्शन रंग डावरे चौकातून सुरू होईल.
Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi
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माऊलींच्या पालखीचे दर्शन झाल्यानंतर भाविकांनी भक्ती शिल्प कमान शिवप्रताप चौकाकडून बाहेर पडायचे आहे.
Palkhi Darshan
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संत तुकाराम महाराज पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी पुरुषांची रांग लखेरी मारुती मंदिराकडून तर महिलांची रांग अरुणा चौकातून सुरू होईल.
Sant Tukaram Maharaj Palkhi
Photo: Pratik Shinde
अरुणा चौकातून तुकोबांच्या पालकीचे मुखदर्शन करून लखेरी मारुती मंदिराच्या दिशेने बाहेर पडण्याची सोय केली आहे.
Darshan Marg
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Wari 2026: When Will Sant Dnyaneshwar and Tukaram Palakhis Arrive in Pune?
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