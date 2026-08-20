जेवणाच्या वेळा शरीरावर काय परिणाम करतात?

संतोष कानडे
जेवणाच्या वेळांचा शरीराच्या चयापचय, रक्तातील साखर आणि पचनक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
दररोज साधारण एकाच वेळेत जेवल्याने शरीराची जैविक घड्याळाशी संबंधित लय नियमित राहण्यास मदत होते.
दिवसाच्या सुरुवातीला पुरेसे आणि संतुलित आहार घेणे ऊर्जा आणि एकूण आहारनियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
रात्री उशिरा किंवा झोपण्याच्या अगदी जवळ जास्तीचे जेवण केल्यास काही लोकांमध्ये अॅसिडिटी आणि अपचन वाढू शकते.
जेवणाच्या वेळा सतत बदलत राहिल्यास भूक आणि तृप्ती नियंत्रित करणाऱ्या शरीराच्या लयीवर परिणाम होऊ शकतो.
दिवसा शरीराची चयापचय क्षमता साधारणपणे रात्रीपेक्षा अधिक सक्रिय असते, त्यामुळे कॅलरींचे प्रमाण आणि वेळ दोन्ही महत्त्वाचे ठरतात.
अभ्यासांमध्ये अनियमित किंवा खूप उशिराचे जेवण वजन आणि चयापचयाशी संबंधित काही जोखमींशी जोडले गेले आहे.
मात्र केवळ जेवणाची वेळ नव्हे, तर एकूण कॅलरी, आहाराची गुणवत्ता, झोप आणि शारीरिक हालचाल यांचाही मोठा वाटा असतो.
दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण किती उशिरा घ्यावे, हे व्यक्तीच्या कामाच्या वेळा, झोपेची वेळ आणि आरोग्यस्थितीनुसार बदलू शकते.
म्हणून शक्यतो नियमित वेळेत, संतुलित प्रमाणात आणि झोपण्याच्या काही तास आधी रात्रीचे जेवण घेणे ही व्यवहार्य सवय मानली जाते.
Coffee for Liver Health
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