जेवणाच्या वेळा शरीरावर काय परिणाम करतात?

संतोष कानडे

रक्तातील साखर

जेवणाच्या वेळांचा शरीराच्या चयापचय, रक्तातील साखर आणि पचनक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

जैविक घड्याळ

दररोज साधारण एकाच वेळेत जेवल्याने शरीराची जैविक घड्याळाशी संबंधित लय नियमित राहण्यास मदत होते.

संतुलित आहार

दिवसाच्या सुरुवातीला पुरेसे आणि संतुलित आहार घेणे ऊर्जा आणि एकूण आहारनियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

अपचन

रात्री उशिरा किंवा झोपण्याच्या अगदी जवळ जास्तीचे जेवण केल्यास काही लोकांमध्ये अॅसिडिटी आणि अपचन वाढू शकते.

जेवण

जेवणाच्या वेळा सतत बदलत राहिल्यास भूक आणि तृप्ती नियंत्रित करणाऱ्या शरीराच्या लयीवर परिणाम होऊ शकतो.

चयापचय क्षमता

दिवसा शरीराची चयापचय क्षमता साधारणपणे रात्रीपेक्षा अधिक सक्रिय असते, त्यामुळे कॅलरींचे प्रमाण आणि वेळ दोन्ही महत्त्वाचे ठरतात.

अभ्यास

अभ्यासांमध्ये अनियमित किंवा खूप उशिराचे जेवण वजन आणि चयापचयाशी संबंधित काही जोखमींशी जोडले गेले आहे.

एकूण कॅलरी

मात्र केवळ जेवणाची वेळ नव्हे, तर एकूण कॅलरी, आहाराची गुणवत्ता, झोप आणि शारीरिक हालचाल यांचाही मोठा वाटा असतो.

रात्रीचे जेवण

दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण किती उशिरा घ्यावे, हे व्यक्तीच्या कामाच्या वेळा, झोपेची वेळ आणि आरोग्यस्थितीनुसार बदलू शकते.

संतुलित

म्हणून शक्यतो नियमित वेळेत, संतुलित प्रमाणात आणि झोपण्याच्या काही तास आधी रात्रीचे जेवण घेणे ही व्यवहार्य सवय मानली जाते.

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