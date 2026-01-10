“न खाई भोगी तो सदा रोगी!” असे म्हणतात; पण हा ‘भोगी’ शब्द नेमका कुठून आला?

Aarti Badade

भोगी शब्दाचा अर्थ

भोगी हा शब्द 'भुंज' या धातूपासून आला आहे, ज्याचा अर्थ 'खाणे' किंवा 'उपभोगणे' असा होतो; हा सण आनंदाने निसर्गाचा उपभोग घेण्याचा आहे.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

इंद्राची प्रार्थना आणि शेती

पौराणिक कथेनुसार, इंद्राने पृथ्वीवर उदंड पिके यावीत म्हणून प्रार्थना केली होती; त्याच कृतज्ञतेपोटी हा सण उत्साहात साजरा केला जातो.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

सकाळी अभ्यंग स्नान

भोगीच्या दिवशी सकाळी घर आणि परिसर स्वच्छ करून, अंघोळीच्या पाण्यात तीळ टाकून अभ्यंग स्नान करण्याची प्राचीन पद्धत आहे.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

मिश्र भाजीचा आस्वाद

हिवाळ्यात शेताला आलेला नवीन बहार म्हणजे सर्व ताज्या भाज्या; या सर्व भाज्या एकत्र करून बनवलेली 'मिश्र भाजी' हा भोगीचा मुख्य मान आहे.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी

बाजरी आणि तीळ हे दोन्ही पदार्थ उष्ण प्रकृतीचे असतात, जे कडाक्याच्या थंडीत शरीराला ऊब देऊन वर्षभरासाठी ऊर्जा देतात.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

लहानशी होळी आणि आहुती

काही राज्यांमध्ये या दिवशी छोटी होळी पेटवून त्यात काही वस्तूंची आहुती देण्याची परंपरा आहे, जी नकारात्मकता नष्ट करण्याचे प्रतीक मानली जाते.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

आरोग्याचा खजिना

भोगीची भाजी केवळ चविष्टच नाही तर अत्यंत पौष्टिक असते; यात असलेल्या विविध भाज्यांतून शरीराला आवश्यक खनिजे आणि जीवनसत्त्वे मिळतात.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

आनंदाचा उपभोग

दारासमोर रांगोळी, नवीन कपडे आणि घरात बनवलेला खमंग बेत; भोगी हा सण आपल्याला निसर्गाशी जोडून आनंदी राहण्याची शिकवण देतो.

Meaning of Bhogi

|

Sakal

थंडीमध्ये आरोग्यासाठी फायदेशीर तिळाची भाकरी; भोगीला नक्की ट्राय करा!

Til Bajra Bhakri Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा