“न खाई भोगी तो सदा रोगी!” असे म्हणतात; पण हा ‘भोगी’ शब्द नेमका कुठून आला?

Aarti Badade
भोगी हा शब्द 'भुंज' या धातूपासून आला आहे, ज्याचा अर्थ 'खाणे' किंवा 'उपभोगणे' असा होतो; हा सण आनंदाने निसर्गाचा उपभोग घेण्याचा आहे.
Meaning of Bhogi
Sakal
पौराणिक कथेनुसार, इंद्राने पृथ्वीवर उदंड पिके यावीत म्हणून प्रार्थना केली होती; त्याच कृतज्ञतेपोटी हा सण उत्साहात साजरा केला जातो.
Meaning of Bhogi
Sakal
भोगीच्या दिवशी सकाळी घर आणि परिसर स्वच्छ करून, अंघोळीच्या पाण्यात तीळ टाकून अभ्यंग स्नान करण्याची प्राचीन पद्धत आहे.
Meaning of Bhogi
Sakal
हिवाळ्यात शेताला आलेला नवीन बहार म्हणजे सर्व ताज्या भाज्या; या सर्व भाज्या एकत्र करून बनवलेली 'मिश्र भाजी' हा भोगीचा मुख्य मान आहे.
Meaning of Bhogi
Sakal
बाजरी आणि तीळ हे दोन्ही पदार्थ उष्ण प्रकृतीचे असतात, जे कडाक्याच्या थंडीत शरीराला ऊब देऊन वर्षभरासाठी ऊर्जा देतात.
Meaning of Bhogi
Sakal
काही राज्यांमध्ये या दिवशी छोटी होळी पेटवून त्यात काही वस्तूंची आहुती देण्याची परंपरा आहे, जी नकारात्मकता नष्ट करण्याचे प्रतीक मानली जाते.
Meaning of Bhogi
Sakal
भोगीची भाजी केवळ चविष्टच नाही तर अत्यंत पौष्टिक असते; यात असलेल्या विविध भाज्यांतून शरीराला आवश्यक खनिजे आणि जीवनसत्त्वे मिळतात.
Meaning of Bhogi
Sakal
दारासमोर रांगोळी, नवीन कपडे आणि घरात बनवलेला खमंग बेत; भोगी हा सण आपल्याला निसर्गाशी जोडून आनंदी राहण्याची शिकवण देतो.
Meaning of Bhogi
Sakal
Til Bajra Bhakri Recipe
Sakal