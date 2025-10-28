औषधं नेहमीच कडू का लागतात? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

सकाळ डिजिटल टीम
औषधं नेहमीच कडू का लागतात या मागे नेमकी काय कारणं आहेत जाणून घ्या.
medicine taste
sakal
औषध निर्मितीसाठी वापरले जाणारे अनेक सक्रिय घटक (Active Pharmaceutical Ingredients), विशेषतः अल्कलॉइड्स (Alkaloids) सारखी रासायनिक संयुगे (Chemical Compounds), नैसर्गिकरित्याच अत्यंत कडू असतात.
medicine taste
sakal
उत्क्रांतीनुसार, मानवी शरीर कडवट चवीला विषारी मानण्याची सवय लावून बसले आहे. ही चव धोक्याचा सिग्नल देते, ज्यामुळे शरीर ती गोष्ट खाण्यास टाळते, हे संरक्षणाचे एक नैसर्गिक साधन आहे.
medicine taste
sakal
मानवी जिभेवर कडवट चव ओळखणारे २५ पेक्षा जास्त रिसेप्टर्स (Receptors) असतात, तर गोड चवीसाठी खूप कमी असतात. त्यामुळे, कडवटपणा अगदी कमी प्रमाणात असला तरी तो तीव्रतेने जाणवतो.
medicine taste
sakal
औषधांचे सक्रिय घटक शरीरात शोषले जाण्यासाठी ते पाण्यात विरघळणारे (Water Soluble) असावे लागतात. यामुळे ते जिभेच्या रिसेप्टर्सच्या थेट संपर्कात येतात आणि त्यांची चव लगेच जाणवते.
medicine taste
sakal
कडू चव कमी करण्यासाठी औषध कंपन्यांना गोळ्यांवर कोटिंग (Coating) किंवा द्रव औषधांमध्ये फ्लेवरिंग एजंट्स (Flavoring Agents) वापरावे लागतात. हे मास्किंग जितके कमी केले जाईल, तितका कडवटपणा जास्त जाणवतो.
medicine taste
sakal
औषधे साठवून ठेवल्यानंतर कालांतराने त्यांचे रासायनिक विघटन होऊ शकते. या प्रक्रियेतून नवीन कडवट उप-उत्पादने (Bitter By-products) तयार होतात, ज्यामुळे चव अधिक कडू लागते.
medicine taste
sakal
औषधांमध्ये सक्रिय घटकांची मात्रा (Concentration) जास्त असल्यास, त्यांचा कडवटपणा जास्त तीव्रतेने जाणवतो.
medicine taste
sakal
गोळीवरील कोटिंग पोटात गेल्यावरच विरघळायला हवे, तोंडात नाही. अनेकदा, हे कोटिंग अपुरे राहिल्यास किंवा लवकर विरघळल्यास, औषधाचा कडवट घटक तोंडातील चवग्रंथींच्या संपर्कात येतो.
medicine taste
sakal
Medicines Color
ESakal