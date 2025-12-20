शेंगदाण्याची अॅलर्जी असल्यास दिसतात 'ही' धक्कादायक लक्षणे

शेंगदाणे

शेंगदाणे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.

प्रोटीन, फायबर

यात अनेक प्रोटीन, फायबर मुबलक प्रमाणात असतात.

लक्षणे कोणती

पण सर्वांनाच शेंगदाणे खाणे फायदेशीर नसते. काहींना शेंगदाणे खाल्यास पुढील लक्षणे दिसतात.

त्वचेवर लाल चट्टे येणे किंवा खाज सुटणे

शेंगदाणे खाल्यावर त्वचेवर लाल चट्टे किंवा खास येत असेल खाणे टाळावे.

सूज येणे

शेंगदाणे खाल्यास सूज येते. तुम्हालाही हे लक्षण दिसल्यास खाणे टाळा.

श्वास घेण्यास त्रास

शेंगदाणे खाल्यास श्वास घेण्यास त्रास होतो.

पोटात दुखणे

शेंगदाणे खाल्यास पोट दुखत असेल तर खाणे टाळावे.

उल्टी

अनेक लोकांना शेंगदाणे खाल्यास उल्टी होऊ शकते.

चक्कर येणे

शेंगदाणे खाल्यास चक्कर येतात. हे एक लक्षण देखील आहे.

