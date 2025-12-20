शेंगदाण्याची अॅलर्जी असल्यास दिसतात 'ही' धक्कादायक लक्षणे

Puja Bonkile
शेंगदाणे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.
यात अनेक प्रोटीन, फायबर मुबलक प्रमाणात असतात.
पण सर्वांनाच शेंगदाणे खाणे फायदेशीर नसते. काहींना शेंगदाणे खाल्यास पुढील लक्षणे दिसतात.
शेंगदाणे खाल्यावर त्वचेवर लाल चट्टे किंवा खास येत असेल खाणे टाळावे.
शेंगदाणे खाल्यास सूज येते. तुम्हालाही हे लक्षण दिसल्यास खाणे टाळा.
शेंगदाणे खाल्यास श्वास घेण्यास त्रास होतो.
शेंगदाणे खाल्यास पोट दुखत असेल तर खाणे टाळावे.
अनेक लोकांना शेंगदाणे खाल्यास उल्टी होऊ शकते.
शेंगदाणे खाल्यास चक्कर येतात. हे एक लक्षण देखील आहे.
