सचिन कोहलीच्या बॅट्स जिथे बनतात ते शहर माहितीये? भारताची ‘क्रिकेट बॅट राजधानी’ ऐकून थक्क व्हाल

उत्तर प्रदेशातील मेरठ शहराला भारताची ‘क्रिकेट बॅट राजधानी’ म्हटलं जातं.
सचिन तेंडुलकर, विराट कोहलीसह अनेक दिग्गज खेळाडूंनी मेरठमध्ये बनलेल्या बॅट्स वापरल्या आहेत.
मेरठमध्ये SS, SG आणि BDM सारखे प्रसिद्ध क्रिकेट ब्रँड्स तयार होतात.
येथील कारागीर खेळाडूंच्या गरजेनुसार खास बॅट्स तयार करतात.
मेरठमधून क्रिकेट बॅट्स आणि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जगभर निर्यात केले जाते .
अनेक मोठे आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सही मेरठमध्येच बॅट्स तयार करून घेतात.
क्रिकेटप्रेमींसाठी मेरठ हे केवळ शहर नाही, तर क्रिकेटची एक वेगळीच दुनिया मानली जाते.
