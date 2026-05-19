सचिन कोहलीच्या बॅट्स जिथे बनतात ते शहर माहितीये? भारताची ‘क्रिकेट बॅट राजधानी’ ऐकून थक्क व्हाल

Varsha Balhe

क्रिकेट बॅट राजधानी

उत्तर प्रदेशातील मेरठ शहराला भारताची ‘क्रिकेट बॅट राजधानी’ म्हटलं जातं.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

दिग्गज खेळाडू

सचिन तेंडुलकर, विराट कोहलीसह अनेक दिग्गज खेळाडूंनी मेरठमध्ये बनलेल्या बॅट्स वापरल्या आहेत.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

मेरठ

मेरठमध्ये SS, SG आणि BDM सारखे प्रसिद्ध क्रिकेट ब्रँड्स तयार होतात.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

बॅट्स

येथील कारागीर खेळाडूंच्या गरजेनुसार खास बॅट्स तयार करतात.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

निर्यात

मेरठमधून क्रिकेट बॅट्स आणि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जगभर निर्यात केले जाते .

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

आंतरराष्ट्रीय

अनेक मोठे आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सही मेरठमध्येच बॅट्स तयार करून घेतात.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

दुनिया

क्रिकेटप्रेमींसाठी मेरठ हे केवळ शहर नाही, तर क्रिकेटची एक वेगळीच दुनिया मानली जाते.

Why Meerut Is Called Cricket Bat Capital

|

esakal

केरळ नव्हे, 'या' राज्याने नारळ उत्पादनात घेतली मोठी झेप!

Karnataka Big Leap Coconut Production

|

Sakal

येथे क्लिक करा