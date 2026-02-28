महादेवाला का मिळाला होता शाप? दंडेश्वर शिवमंदिराची 'ही' आहे रंजक गोष्ट!

Aarti Badade
उत्तराखंडच्या अल्मोडा जिल्ह्यातील देवदार वृक्षांच्या घनदाट जंगलात वसलेले 'दंडेश्वर महादेव मंदिर' हे शिवभक्तांसाठी एक अत्यंत ऊर्जावान स्थान आहे.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
डोंगरातील थंड वारे आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या या मंदिरात पाऊल ठेवताच भक्तांना एक वेगळीच अलौकिक शांतता अनुभवायला मिळते.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
पौराणिक कथेनुसार, भगवान शिव या ठिकाणी सप्तऋषींसोबत कठोर तपश्चर्या करण्यासाठी आले होते, तेव्हा त्यांचे रूप अत्यंत तेजस्वी आणि मोहक होते.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
शिवांचे दिव्य रूप पाहून ऋषींच्या पत्नी त्यांच्याकडे आकर्षित झाल्या, ज्यामुळे संतापलेल्या ऋषींनी अज्ञानातून चक्क महादेवालाच शाप दिला होता.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
sakal
ऋषींच्या त्या शापामुळे शिवाने येथे 'शिलारूप' (दंडाच्या आकारात) धारण केले, म्हणून या ठिकाणाला 'दंडेश्वर महादेव' असे नाव पडले.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
येथील सकारात्मक ऊर्जेमुळे अनेक भाविक आजही मंदिरात तासनतास बसून ध्यान करतात, ज्यामुळे मनाला कमालीचे स्थैर्य आणि समाधान लाभते.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
प्राचीन वास्तुकला आणि गूढ इतिहासाचा वारसा लाभलेले हे मंदिर आयुष्यात एकदा तरी अनुभवण्यासारखे एक अद्वितीय तीर्थक्षेत्र आहे.
Jageshwar Dham’s Dandeshwar Mahadev Temple Almora
Sakal
Gung Mahal history Akbar experiment
Sakal