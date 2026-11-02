४१० फूट उंच टेकडीवर ५०० वर्षांपूर्वी बनली होती भयंकर Water Harvesting System! जोधपूरच्या 'या' किल्ल्याचे रहस्य माहितेय का?

Vinayan
४१० फूट उंच टेकडीवर वसलेला आणि देशातील सर्वात मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक असलेल्या या वास्तूचे रहस्य थक्क करणारे आहे.
Jodhpur
Sakal
हा किल्ला १४५९ मध्ये राव जोधा यांनी जोधपूरमध्ये बांधला होता. त्यांच्याच नावावरून या शहराचे आणि किल्ल्याचे नाव पडले आहे.
Jodhpur
Sakal
जमिनीपासून तब्बल ४१० फूट उंचावर असलेल्या या किल्ल्याची भिंत आणि रचना इतकी मजबूत आहे की शत्रूसाठी तो नेहमीच अजिंक्य राहिला.
Jodhpur
Sakal
त्या काळात वाळवंटी भागात वर्षभर पाण्याची गरज भागवण्यासाठी एक अत्याधुनिक Water Harvesting System बनवली गेली होती, जी आजही उत्तम प्रकारे कार्यरत आहे.
Jodhpur
Sakal
या ऐतिहासिक किल्ल्यामध्ये अनेक प्राचीन तलाव आणि पाणी साठवण्याची भव्य क्षेत्रे आहेत, जी वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहेत.
Jodhpur
Sakal
या किल्ल्याचे महाल, सुंदर खिडक्या, जाळ्या आणि आतील शीश महल येथील राजपुताना संस्कृतीची साक्ष देतात.
Jodhpur
Sakal
आज हा किल्ला राजस्थानमधील सर्वात महत्त्वाचे आणि जगप्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनला आहे, जिथे देश-विदेशातून पर्यटक भेट देण्यासाठी येतात.
Jodhpur
Sakal
प्राचीन अभियांत्रिकी, जलव्यवस्थापन आणि शौर्याचा हा अनोखा संगम पाहणे हा एक अंगावर रोमांच आणणारा अनुभव आहे.
Jodhpur
Sakal
Diwali
Sakal