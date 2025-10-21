फुगलेल्या पोटाला करा बाय! वजन कमी करण्याची सोपी ट्रिक!

Aarti Badade
लोक पोटाची चरबी आणि वजन कमी करण्याचे स्वप्न पाहतात, पण आहारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत.समोसे (३०० कॅलरीज) आणि बिस्किटे आजच खाणे थांबवा.
मखाना हा पोषक तत्वांचा खजिना आहे, जो वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे.भाजलेला मखाना हा संध्याकाळचा उत्तम नाश्ता आहे; यात फक्त १३४ कॅलरीज असतात.
ब्रेडच्या २ स्लाइस (११८ कॅलरीज) आणि २ चमचे पीनट बटर (६८ कॅलरीज) हा एक चांगला पर्याय आहे.एकूण १८६ कॅलरीजसह हा संतुलित नाश्ता मिळतो.
भाजलेले चणे भूक भागवतात आणि पोट भरल्यासारखे वाटते (३० ग्रॅम चणे - १२१ कॅलरीज).चहा (७३ कॅलरीज) सोबत १९४ कॅलरीजचा हा स्नॅक पचायला हलका आहे.
कडधान्य खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने आणि आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. १०० ग्रॅम कडधान्यामद्धे फक्त १०९ कॅलरीज असतात.
काकडी, टोमॅटो आणि कांदे (३० कॅलरीज) चिरून अंकुरांमध्ये मिक्स करा. संपूर्ण अंकुर सॅलड स्नॅकमध्ये फक्त १३९ कॅलरीज असतात.
ग्रीक दही (१५० ग्रॅम-९७ कॅलरीज), लहान सफरचंद (४४ कॅलरीज) आणि १ चमचा मुस्ली (१८ कॅलरीज).हे मिश्रण खाण्यासाठी चविष्ट असून, यात एकूण १५९ कॅलरीज असतात.
