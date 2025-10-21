तरुण दिसायचंय? मग चेहऱ्यावर या 5 गोष्टी कधीच लाऊ नका!

Aarti Badade

चेहऱ्याची नाजूक त्वचा

चेहऱ्याची त्वचा अतिशय नाजूक असते, तिची काळजीपूर्वक काळजी घेणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया ट्रेंड्स पाहून त्वचेला नुकसान होईल अशा गोष्टी चेहऱ्यावर लावू नका.

टूथपेस्ट

मुरुमांवर टूथपेस्ट लावल्यास लालसरपणा, जळजळ आणि कोरडेपणा येतो.टूथपेस्टमध्ये असलेले रसायने फक्त दातांसाठी सुरक्षित असतात.

लिंबाचा रस

लिंबू खूप आम्लयुक्त (Acidic) असतो, ज्यामुळे त्वचेची जळजळ होऊ शकते.यामुळे त्वचेचे नैसर्गिक संतुलन बिघडून सूर्यप्रकाशाची संवेदनशीलता वाढते.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा (Baking Soda) त्वचेतील नैसर्गिक तेल काढून टाकतो.यामुळे कोरडेपणा, जळजळ आणि मुरुमे (Acne) येऊ शकतात.

बॉडी लोशन

जाड आणि सुगंधित बॉडी लोशन चेहऱ्याची छिद्र बंद करतात. छिद्र बंद झाल्यामुळे चेहऱ्यावर मुरुमे येण्याची शक्यता वाढते.

गरम पाणी

गरम पाण्याने चेहरा धुतल्यास त्वचेतील नैसर्गिक तेल निघून जाते.यामुळे कोरडेपणा, लालसरपणा आणि रोसेसिया (Rosacea) सारख्या समस्या वाढतात.

अल्कोहोल चोळणे

अल्कोहोल चोळल्याने (Rubbing Alcohol) त्वचेतील आवश्यक तेले निघून जातात.यामुळे त्वचा कोरडी होऊन मुरुमे आणि लालसरपणा वाढू शकतो.

