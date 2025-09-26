Men Health Risks : 'हे' 5 गंभीर आजार महिलांपेक्षा पुरुषांना जास्त होतात; जाणून घ्या कोणते?

सकाळ डिजिटल टीम

पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा

जगभरात अनेक गंभीर आजार असे आहेत, जे महिलांपेक्षा पुरुषांना जास्त प्रमाणात होतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे पुरुषांचे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे. चला, पुरुषांना अधिक त्रास देणाऱ्या ५ प्रमुख आजारांविषयी जाणून घेऊया..

Men Health Risks

|

esakal

उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure)

६० वर्षांनंतर पुरुषांना उच्च रक्तदाबाचा धोका जास्त असतो. तणाव, जंक फूडचे सेवन आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. वेळोवेळी तपासणी आणि निरोगी जीवनशैली अंगीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Men Health Risks

|

esakal

प्रोस्टेट कर्करोग (Prostate Cancer)

हा आजार फक्त पुरुषांमध्येच आढळतो. ४५ वर्षांनंतर त्याचा धोका वाढतो. वारंवार लघवी होणे किंवा मूत्रविकाराची समस्या दिसून येणे ही लक्षणे असू शकतात. नियमित तपासणी व जीवनशैलीत बदल करून हा धोका कमी करता येतो.

Men Health Risks

|

esakal

फुफ्फुसांचा कर्करोग (Lungs Cancer)

पुरुषांमध्ये फुफ्फुसांचा कर्करोग जास्त प्रमाणात दिसतो, कारण धूम्रपान आणि तंबाखूचे सेवन हे पुरुषांमध्ये अधिक आढळते. हे टाळण्यासाठी धूम्रपान व तंबाखूचे सेवन पूर्णपणे थांबवणे आवश्यक आहे.

Men Health Risks

|

esakal

हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack)

महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना हृदयविकाराचा धोका अधिक असतो. ताणतणाव, धूम्रपान, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तातील साखर ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. ताण नियंत्रण आणि नियमित तपासणी यामुळे हा धोका कमी करता येतो.

Men Health Risks

|

esakal

तोंडाचा कर्करोग (Oral Cancer)

महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये तोंडाचा कर्करोग दुप्पट प्रमाणात आढळतो. यामागचे कारण गुटखा, पान, तंबाखू आणि इतर व्यसनाधीन पदार्थ आहेत. यापासून तात्काळ दूर राहणेच या आजारावरचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.

Men Health Risks

|

esakal

पुरुषांना जास्त त्रास का होतो?

महिला त्यांच्या आरोग्याबद्दल अधिक जागरूक असतात, परंतु पुरुष अनेकदा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे आजार गंभीर होऊन परिस्थिती बिकट बनते.

Men Health Risks

|

esakal

आजार टाळण्यासाठी काय करावे?

  • नियमित व्यायाम करा

  • संतुलित व पौष्टिक आहार घ्या

  • तणाव टाळा

  • धूम्रपान व मद्यपानापासून दूर राहा

  • नियमित आरोग्य तपासणी करा

  • मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या

Men Health Risks

|

esakal

सावधान! किडनी स्टोन, यकृत, पित्ताशय रुग्णांनी का टाळावी हळद? गरोदर महिलांसाठीही ठरू शकते घातक

Turmeric Side Effects

|

esakal

येथे क्लिक करा...