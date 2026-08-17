Crying Health Benefits : आरोग्यासाठी किती वेळा रडावे? रडल्याने स्ट्रेस हार्मोन्स अन् जिवाणू नष्ट होतात; पण 'या' स्थितीत सावधान!

बाळकृष्ण मधाळे

'रडणे' ही नैसर्गिक प्रक्रिया

रडणे ही मानवी भावनांची एक नैसर्गिक आणि सहज प्रक्रिया आहे. अनेकदा रडणे ही कमजोरी मानली जाते.

how often should you cry for health

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आरोग्याच्या दृष्टीने किती वेळा रडावे?

रडणे ही नैसर्गिक भावनिक प्रक्रिया असून दुःख, आनंद, तणाव किंवा वेदनेमुळे अश्रू येऊ शकतात.

how often should you cry for health

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esakal

रडल्याने तणाव कमी होतो का?

रडल्यानंतर काही लोकांना मानसिक हलकेपणा आणि शांतता जाणवू शकते. भावना मोकळ्या केल्याने तणावातून तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो.

how often should you cry for health

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esakal

अश्रूंमध्ये असते लायसोझाइम

अश्रूंमध्ये लायसोझाइम (Lysozyme) हा घटक असतो. तो काही जिवाणूंविरुद्ध संरक्षण करण्यास आणि डोळे निरोगी ठेवण्यास मदत करतो.

how often should you cry for health

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esakal

झोप आणि मनःशांतीसाठी मदत

भावना व्यक्त केल्यानंतर मन शांत होऊ शकते. त्यामुळे काही व्यक्तींना आराम मिळून चांगली झोप लागण्यास मदत होऊ शकते.

how often should you cry for health

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esakal

किती वेळा रडावे?

रडण्याची कोणतीही निश्चित संख्या नाही. प्रत्येक व्यक्तीची भावनिक परिस्थिती वेगळी असल्याने गरज वाटल्यास भावना दडपून न ठेवता त्या व्यक्त करणे महत्त्वाचे आहे.

how often should you cry for health

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esakal

कधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा?

कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय सतत रडू येत असेल, मन उदास राहत असेल किंवा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असेल, तर मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरू शकते.

how often should you cry for health

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esakal

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Marking Nut Benefits

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