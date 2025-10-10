World Mental Health Day: कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य कसं जपावं?

जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस

दरवर्षी १० ऑक्टोबरला जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस साजरा केला जातो.

ताण कमी करण्यासाठी उपाय

कामाच्या ठिकाणी ताण कमी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

व्यायाम करा

तुम्हाला ऑफसमध्ये मानसिक आरोग्य निरोगी ठेवायचे असेल तर तुम्ही योगासनांचा सरावा केला पाहिजे.

एकमेकांना आधार द्या

कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी एकमेकांना आधार द्यावा.

ताण कमी ठेवा

कामाच्या ठिकाणी ताण कमा ठेवावा.

सहकाऱ्यांशी बोला

जर तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी ताण जास्त वाटत असेल तर सहकाऱ्यांशी बोलावे.

पुरेशी झोप घ्यावी

तुम्हाला ऑफिसमध्ये तणाव कमी हवा असेल तर पुरेशी झोप घ्यावी.

आरोग्यदायी आहार घ्या

ताण कमी करण्यासाठी आरोग्यदायी आहार घ्यावा.

