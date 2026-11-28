Aarti Badade
कशातच लक्ष लागत नसेल, सतत भीती वाटत असेल किंवा मन उदास राहत असेल, तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
अभ्यास, करिअर, लग्न, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि नात्यांमधील मतभेद यांमुळे अनेकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो.
सततचा ताण, एकटेपणा, नात्यांमधील संघर्ष यांसोबतच आनुवंशिकता आणि मेंदूशी संबंधित जैविक घटकही कारणीभूत ठरू शकतात.
कशातच लक्ष न लागणे, सतत चिंता किंवा भीती वाटणे, एकटेपणा जाणवणे आणि जगण्याची इच्छा कमी होणे ही गंभीर संकेत असू शकतात.
mental health
Sakal
मानसिक त्रासाबाबत असलेले गैरसमज आणि औषधांची भीती यामुळे अनेक जण उपचार घेण्यास टाळाटाळ करतात, मात्र वेळेत मदत घेणं महत्त्वाचं आहे.
प्रत्येक रुग्णाला आयुष्यभर औषधं घ्यावी लागतातच असं नाही, कारण उपचारांचा कालावधी आजाराचं स्वरूप आणि व्यक्तीच्या स्थितीवर अवलंबून असतो.
mental health
Sakal
नैराश्य किंवा चिंतेची लक्षणं जाणवल्यास मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि स्वतःला इजा करण्याचे विचार येत असल्यास तातडीने मदत मिळवा.
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Sakal