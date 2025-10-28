बुध-शुक्रची साथ! त्रासाचा काळ संपला; या 5 राशींचे आता नशीब पालटणार!

Aarti Badade

राशीभविष्य

ग्रहांची गती आणि नक्षत्रांची स्थिती यांच्या आधारावर राशीभविष्य (Horoscope) जाणून घेऊ या.

मेष (Aries)

नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक संवाद स्थापित करण्याची ही वेळ आहे.

वृषभ (Taurus)

प्रियजनांशी संवाद साधताना संयम ठेवा, आणि नकारात्मकता टाळा.

मिथुन (Gemini)

सामाजिक बंधने वाढतील आणि तुम्हाला नवीन मित्र बनवण्याची संधी मिळू शकते.

कर्क (Cancer)

कुटुंब आणि मित्रांसोबत खास क्षण घालवा, ज्यामुळे भावनिक बंध घट्ट होतील.

सिंह (Leo)

संयम आणि समजूतदारपणाने वागा, कारण लहान गैरसमज होऊ शकतात.

कन्या (Virgo)

बोलताना शब्दांकडे लक्ष द्या, आणि जुना समस्यांवर प्रियजनांशी मोकळेपणाने संवाद साधा.

तूळ (Libra)

तुमचा संवाद आणि विचारधारा इतरांना प्रेरित करेल, ज्यामुळे नातेसंबंधात नवीन ऊर्जा भरेल.

वृश्चिक (Scorpio)

तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये सखोलता आणि समजूतदारपणा वाढेल.

धनु (Sagittarius)

संयम राखणे आणि नकारात्मकता टाळणे आवश्यक आहे.

मकर (Capricorn)

तुमच्या कल्पना आणि दृष्टिकोनाचे कौतुक होईल, ज्यामुळे नातेसंबंधात आपुलकी वाढेल.

कुंभ (Aquarius)

स्वतःला संतुलित ठेवण्याची ही वेळ आहे, म्हणून ध्यान आणि सकारात्मक विचारांवर लक्ष केंद्रित करा.

मीन (Pisces)

तुमची जीवन ऊर्जा आणि सकारात्मकता शिखरावर असेल, ज्यामुळे कार्यक्षेत्रात प्रगती होईल.

