भारतासोबत T20 World Cup च्या सेमीफायलमध्ये कोण जाणार? दिग्गज कर्णधाराची भविष्यवाणी

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंका या देशात सुरुवात होणार आहे.
हे टी२० वर्ल्ड कपचे १० वे पर्व असून ८ मार्च रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडेल, त्याआधी ४ आणि ५ मार्च रोजी उपांत्य फेरीचे सामने खेळले जातील.
गतविजेत्या भारतीय संघाला या स्पर्धेता प्रबळ दावेदार समजले जात आहे. जवळपास गेल्या दीड वर्षांपासून भारताने टी२० मालिका पराभूत झालेली नाही.
दरम्यान टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी विविध मतं मांडली आहेत.
इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकल वॉन यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत कोणते चार संघ उपांत्य फेरीत पोहचतील याबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे.
वॉन यांनी म्हटलंय की 'माझ्या मते भारत, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे संघ उपांत्य फेरीत असतील.'
यंदाच्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २० संघ सहभागी होणार आहेत.
