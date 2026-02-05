अमेरिकेच्या क्रिकेटर्सने मुंबईत गाडीवरच्या पाणीपुरीवर मारला ताव; Video Viral

Pranali Kodre

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.

२० संघ

या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे हे संघ भारत आणि श्रीलंकेत दाखल झाले आहेत.

अमेरिकेचा संघ मुंबईत

अमेरिकेचा संघही मुंबईत दाखल झाला असून २ फेब्रुवारी रोजी भारत अ संघाविरुद्ध नवी मुंबईमध्ये सराव सामनाही खेळला.

पाणीपुरीचा घेतला आस्वाद

यादरम्यान मुंबईच्या पाणीपुरीचा आस्वादही अमेरिकेच्या संघातील खेळाडूंनी घेतला. याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओ व्हायरल

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की अमेरिकेच्या क्रिकेटपटू मुंबईतील रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या गाडीवरील पाणीपुरीचा आस्वाद घेत आहेत.

खेळाडूंनी मारला ताव

यामध्ये अमेरिकेचा फलंदाज ऍरॉन जॉन्ससह अमेरिका संघात असलेले अनेक दक्षिण आशियाई वंशाचे खेळाडू दिसत आहेत.

अ ग्रुप

या स्पर्धेसाठी अमेरिकेचा समावेश साखळी फेरीसाठी भारत, पाकिस्ता, नामिबिया आणि नेदरलँड्ससह अ ग्रुपमध्ये आहे.

