दूध आणि तूप आरोग्यासाठी संजीवनी; योग्य वेळ आणि पद्धत माहिती आहे का?

Apurva Kulkarni
शरीरासाठी दूध आणि तूप हे दोन्ही फायदेशीर मानले जातात. तुपामुळे पचनशक्ती सुधारते.
तर दुधामध्ये कॅल्शियम असल्यानं ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
तुम्ही जर रात्री कोमट दुधात एक चमचा तूप मिसळून प्यायलात तर तुमच्या शरीराला काय फायदा होईल जाणून घेऊया.
जर तुम्ही रोज दुध आणि तूप पिलं तर तुमच्या शरीराला ऊर्जा मिळून तुमचा अशक्तपणा कमी होतो.
जर तुम्ही दूध आणि तूप प्यायलात तर तुमचं शरीर रिलॅक्स होतं. त्यामुळे तुम्हाला शांत झोप लागण्यास मदत होते.
जर तुम्ही रोज रात्री दूध आणि तूप पिलात तर तुमची हाडं बळकट होतात.
रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दुधात एक चमचा तूप टाकायचं. ते वेवस्थित मिक्स गरम कोमट असताना पिऊन टाकायचं.
