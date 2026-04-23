ऊसाच्या रसानं शुगर वाढते का? मधुमेहींनी प्यावा का?

सकाळ डिजिटल टीम
उन्हाळा सुरू झाला की लोक थंड पेय पिण्याकडे वळतात. यातही ऊसाच्या रसाला जास्त पसंती असते.
Sugar Cane Juice
ऊसाचा रस प्यायल्यानं साखर वाढते का असा प्रश्नही अनेकांना पडतो.
रक्तात साखरेचं प्रमाण कशामुळे वाढतं आणि कशामुळे नियंत्रणात राहतं हे मधुमेहींसाठी महत्त्वाचं असतं.
ऊसाच्या रसात नैसर्गिक साखर म्हणजे सुक्रोजचे प्रमाण जास्त असते.
ऊसाच्या रसाचं सेवन जास्त प्रमाणात केलं तर रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते.
मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी ऊसाचा रसा प्यावा का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो.
ऊसाच्या रसात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशिअम, लोह आणि अँटिऑक्सिडिंट हे घटकसुद्धा असतात.
पचन आणि उर्जेसाठी निरोगी व्यक्ती ऊसाच्या रसाचं सेवन करू शकतात.
ऊसाच्या रसात कॅलरीचं प्रमाण जास्त असतं. यामुळे वजन वाढीचाही धोका असतो.
