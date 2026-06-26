Milk Side Effects : दूध पौष्टिक असूनही पचत नाही, डॉक्टरांचा सल्ला काय सांगतो

Sandeep Shirguppe

पौष्टिक अन्न

दूध हे पौष्टिक अन्न असले तरी ते प्रत्येकासाठी सारखेच योग्य असेल असे नाही.

Milk Side Effects doctor advice

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esakal

पोट फुगणे

लॅक्टोज पचत नसल्यास (लॅक्टोज इन्टॉलरन्स) ही समस्या उद्भवू शकते.

Milk Side Effects doctor advice

|

esakal

जुलाब पोटदुखी

दूध पिल्यानंतर वारंवार शौचास होणे किंवा पोटात मुरडा येणे.

Milk Side Effects doctor advice

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esakal

मळमळ उलटी

काहींना दूध पचत नसल्यामुळे हा त्रास होऊ शकतो.

Milk Side Effects doctor advice

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esakal

दुधाची अॅलर्जी

त्वचेवर पुरळ, खाज, सूज किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. ही गंभीर स्थिती असू शकते आणि त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Milk Side Effects doctor advice

|

esakal

मुरुम वाढण्याची शक्यता

काही संशोधनांनुसार काही व्यक्तींमध्ये, विशेषतः स्किम्ड दूध जास्त प्रमाणात घेतल्यास, मुरुम वाढू शकतात. मात्र हे सर्वांनाच लागू होत नाही.

Milk Side Effects doctor advice

|

esakal

कॅलरीचे प्रमाण वाढणे

साखर घातलेले किंवा फ्लेवर्ड दूध जास्त प्रमाणात घेतल्यास वजन वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

Milk Side Effects doctor advice

|

esakal

डॉक्टरांचा सल्ला

डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन लॅक्टोज इन्टॉलरन्स किंवा दुधाची अॅलर्जी यांची तपासणी करून घेणे योग्य ठरेल.

Milk Side Effects doctor advice

|

esakal

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