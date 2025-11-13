कोरड्या त्वचेला अलविदा! दुधाच्या सायीने मिळवा मऊपणा...जाणून घ्या पद्धत

Aarti Badade
सुंदर आणि तजेलदार त्वचा मिळवण्यासाठी महिला आणि मुली अनेक घरगुती उपाय करतात. असाच एक प्रभावी उपाय म्हणजे दुधाच्या सायीचा (Milk Malai) वापर.
दूध हे केवळ शरीरासाठीच नाही, तर त्वचेसाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे. दुधाची साय चेहऱ्याला लावल्याने त्वचा नैसर्गिकरित्या मॉइश्चरायज होते आणि हायड्रेट राहते.
उन्हात फिरल्यामुळे त्वचा काळी पडते. अशा वेळी दुधाची साय त्वचेला लावून हलके मालिश केल्यास त्वचेचा टोन सुधारण्यास मदत होते.
चेहऱ्यावर पिगमेंटेशन (Pigmentation) किंवा काळपट डागांची समस्या होत असेल, तर तुम्ही रोज रात्री दुधाची साय चेहऱ्याला लावू शकता.
दुधाची साय त्वचेला पुरेसे पोषण आणि मॉइश्चर पुरवते. यामुळे त्वचा चमकदार आणि तजेलदार होण्यास मदत होते.
वाढत्या वयात त्वचा कोरडी आणि खराब होते. नियमित दुधाची साय लावल्यास त्वचा मऊ आणि मुलायम राहते.
दुधाची साय हा एक स्वस्त आणि प्रभावी घरगुती उपाय आहे. कोरडी त्वचा आणि निस्तेजपणा दूर करण्यासाठी तुम्ही याचा उपयोग नक्की करून पाहू शकता.
