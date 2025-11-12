तरुण वयातही हाडदुखीचा त्रास? सावध रहा हा पांढरा पदार्थ ठरतोय घातक!

Aarti Badade
हाडांमध्ये कमजोरी किंवा दुखणे पूर्वी म्हातारपणाची निशाणी मानली जायची. पण आजकाल तरुणपणातही ही समस्या वाढताना दिसत आहे.
पोषण कमतरता आणि खराब जीवनशैली यासोबतच आपल्या आहारातील एक सामान्य पांढरा पदार्थ आपल्या हाडांना डॅमेज करत आहे.
हा पदार्थ म्हणजे मीठ (Salt). जास्त मीठ खाल्ल्याने हाडे ठिसूळ आणि कमजोर होतात. त्यामुळे मिठाचे सेवन कमी करायला हवे.
मिठात सोडिअम असते आणि जास्त सोडिअममुळे शरीरातील कॅल्शिअम मूत्राच्या (युरिन) वाटे बाहेर पडू लागते.
रक्तातील कॅल्शिअमची पातळी राखण्यासाठी शरीर हाडांमधून कॅल्शिअम खेचू लागते. यामुळेच हाडे कमकुवत होऊ लागतात.
यामुळे ऑस्टिओपोरोसिस (Osteoporosis) सारख्या आजाराचा धोका वाढतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), एका व्यक्तीने रोज ५ ग्रॅमपेक्षा अधिक मीठ खाऊ नये.
बाहेरील अन्न जसे की फ्राइज, बर्गर, चिप्स आणि पॅकबंद पदार्थांत मिठाचे प्रमाण जास्त असते. हाडांना निरोगी ठेवण्यासाठी त्यांचे सेवन कमी करा.
