सावधान! चेहऱ्यावर दूध लावणे सर्वांसाठी योग्य नाही

दूध लावणे सर्वांसाठी योग्य नाही!

काही लोकांनी चेहऱ्यावर दूध वापरू नये, नाहीतर त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.

ज्यांना दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांची अॅलर्जी आहे

चेहऱ्यावर दूध लावल्याने लालसरपणा, खाज, पुरळ येऊ शकतात. अॅलर्जिक व्यक्तींनी दूध टाळावे.

तेलकट त्वचा असलेले लोक

दुधातील फॅटी ऍसिडमुळे तेलाचे उत्पादन वाढते.

समस्या

बॅक्टेरिया वाढतात व मुरुमांची समस्या वाढू शकते.

ज्यांना मुरुमांचा त्रास आहे

दुधातील केसीन आणि व्हे प्रोटीन त्वचेची छिद्रे बंद करतात. त्यामुळे मुरुम आणखी वाढू शकतात.

दुधाचे फायदे कोणासाठी आहेत?

कोरडी त्वचा असणाऱ्यांसाठी दूध नैसर्गिक मॉइश्चरायझर.,लॅक्टिक ऍसिड मृत पेशी काढते. त्वचा उजळ आणि मृदू होते.

निष्कर्ष

दूध कोरड्या त्वचेसाठी वरदान, पण तेलकट व अॅलर्जिक त्वचेसाठी टाळावे!

