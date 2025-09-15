सावधान! चेहऱ्यावर दूध लावणे सर्वांसाठी योग्य नाही

Aarti Badade
काही लोकांनी चेहऱ्यावर दूध वापरू नये, नाहीतर त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.
चेहऱ्यावर दूध लावल्याने लालसरपणा, खाज, पुरळ येऊ शकतात. अॅलर्जिक व्यक्तींनी दूध टाळावे.
दुधातील फॅटी ऍसिडमुळे तेलाचे उत्पादन वाढते.
बॅक्टेरिया वाढतात व मुरुमांची समस्या वाढू शकते.
दुधातील केसीन आणि व्हे प्रोटीन त्वचेची छिद्रे बंद करतात. त्यामुळे मुरुम आणखी वाढू शकतात.
कोरडी त्वचा असणाऱ्यांसाठी दूध नैसर्गिक मॉइश्चरायझर.,लॅक्टिक ऍसिड मृत पेशी काढते. त्वचा उजळ आणि मृदू होते.
दूध कोरड्या त्वचेसाठी वरदान, पण तेलकट व अॅलर्जिक त्वचेसाठी टाळावे!
