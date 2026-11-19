बाळकृष्ण मधाळे
दूध आणि मध हे दोन्ही पौष्टिक घटक आहेत. दुधातून कॅल्शियम, प्रथिने आणि विविध पोषकद्रव्ये मिळतात, तर मधातून नैसर्गिक साखर आणि अँटीऑक्सिडंट घटक मिळतात. योग्य प्रमाणात या दोन्हींचे सेवन केल्यास आहारात पोषक घटकांची भर पडू शकते.
Milk with Honey Benefits
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दुधात मध मिसळून प्यायल्याने काही लोकांना पचनाच्या दृष्टीने आराम मिळू शकतो. मधातील काही घटक आतड्यांतील चांगल्या जिवाणूंना पोषक ठरू शकतात. मात्र, ॲसिडिटी किंवा गॅसवर हा खात्रीशीर उपचार नाही.
Milk with Honey Benefits
esakal
दुधामध्ये भरपूर कॅल्शियम आणि प्रथिने असतात. ही पोषकद्रव्ये हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. मधामुळे नैसर्गिक ऊर्जा मिळते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून दूध आणि मधाचे सेवन करता येते.
Milk with Honey Benefits
esakal
रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दूध प्यायल्याने काही लोकांना आराम मिळतो. दुधातील पोषक घटक आणि मधातील नैसर्गिक गोडवा यामुळे झोपण्यापूर्वी सुखद अनुभव मिळू शकतो. मात्र, झोपेच्या समस्यांवर हा हमखास उपाय नाही.
Milk with Honey Benefits
esakal
मधामध्ये अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असलेले घटक आढळतात. हे घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करू शकतात. दुधातील प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे शरीराच्या सामान्य कार्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Milk with Honey Benefits
esakal
त्वचेचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी योग्य आहार आणि पुरेसे पाणी महत्त्वाचे असते. दुधातील प्रथिने आणि इतर पोषक घटक शरीराला आवश्यक पोषण देतात. मधातील अँटीऑक्सिडंट घटकही उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र, हे मिश्रण प्यायल्याने त्वचा उजळते किंवा सुरकुत्या कमी होतात, याचा ठोस पुरावा नाही.
Milk with Honey Benefits
esakal
दुधात प्रथिने, चरबी आणि नैसर्गिक लॅक्टोज असते, तर मधामध्ये ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजसारखी नैसर्गिक साखर असते. त्यामुळे या मिश्रणातून शरीराला ऊर्जा मिळते. शारीरिक काम करणाऱ्या व्यक्तींना ते आहाराचा पूरक भाग म्हणून घेता येते.
Milk with Honey Benefits
esakal
मधामुळे घशातील खवखव कमी होण्यास आणि खोकल्याची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कोमट दुधात मध मिसळून प्यायल्याने घशाला आराम मिळू शकतो. मात्र, सर्दी किंवा संसर्ग बरा करण्यासाठी हे औषध नाही.
Milk with Honey Benefits
esakal
मधाचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे. एक वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बालकांना मध देऊ नये. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मधाचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. लॅक्टोज इन्टॉलरन्स असणाऱ्यांनी दुधाबाबत काळजी घ्यावी.
Milk with Honey Benefits
esakal
Curry Leaves Benefits
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