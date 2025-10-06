रात्री शांत झोप हवीये? तणाव आणि विचारांचा गोंधळ दूर करणारा 'हा' आयुर्वेदिक उपाय नक्की करा!

Aarti Badade
ताण कमी करून शांत झोप घेण्यासाठी 'हा' उपाय करा! गाढ झोपेसाठीचे गुपित... पुढे वाचा
दिवसभराचा जास्त थकवा आणि ताण हे मुख्य कारण. परिणाम: सकाळी चिडचिड, कामावर लक्ष केंद्रित न होणे.दीर्घकाळ झोपेच्या अभावाने हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो.
झोपेत शरीर आराम करते आणि मेंदूचे कार्य सुरळीत राहते. वजन संतुलित ठेवण्यास मदत होते. ७ ते ९ तास झोपणे एकूण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
हा एक पारंपारिक आणि प्रभावी उपाय आहे. ही थेरपी मन शांत करून रक्ताभिसरण आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते. कसे करावे? आठवड्यातून एकदा झोपण्यापूर्वी पायांना पाण्यात बुडवा.
कोमट पाणी घ्या.त्यात कडुलिंबाची पाने, एक चमचा हळद, कोरफडीचे तुकडे आणि गुलाबाच्या पाकळ्या टाका.हे हर्बल पाणी पायांना आराम देण्यासाठी गुणकारी आहे.
वेळ: झोपण्यापूर्वी हा उपाय करणे सर्वोत्तम आहे.प्रक्रिया: तयार केलेल्या कोमट हर्बल पाण्यात तुमचे पाय १५ मिनिटे बुडवून ठेवा.यामुळे मज्जासंस्था शांत होते आणि गाढ झोप लागते.
रक्ताभिसरण सुरळीत होते.पायांना त्वरित आराम मिळतो.शांत आणि गाढ झोप लागते. मधुमेहींसाठी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास अत्यंत फायदेशीर आहे.
ताण-तणाव दूर करण्यासाठी हा सोपा घरगुती उपाय नियमित वापरा.निरोगी जीवनशैली आणि उत्तम झोपेसाठी प्रयत्न करा.कोणत्याही गंभीर समस्येसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
