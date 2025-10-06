रात्री शांत झोप हवीये? तणाव आणि विचारांचा गोंधळ दूर करणारा 'हा' आयुर्वेदिक उपाय नक्की करा!

Aarti Badade

रात्री डोक्यात खूप विचार?

ताण कमी करून शांत झोप घेण्यासाठी 'हा' उपाय करा! गाढ झोपेसाठीचे गुपित... पुढे वाचा

sakal

झोप न येण्याची समस्या

दिवसभराचा जास्त थकवा आणि ताण हे मुख्य कारण. परिणाम: सकाळी चिडचिड, कामावर लक्ष केंद्रित न होणे.दीर्घकाळ झोपेच्या अभावाने हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो.

sakal

निरोगी आरोग्यासाठी झोप

झोपेत शरीर आराम करते आणि मेंदूचे कार्य सुरळीत राहते. वजन संतुलित ठेवण्यास मदत होते. ७ ते ९ तास झोपणे एकूण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.

sakal

पारंपारिक उपाय (उपचार)

हा एक पारंपारिक आणि प्रभावी उपाय आहे. ही थेरपी मन शांत करून रक्ताभिसरण आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते. कसे करावे? आठवड्यातून एकदा झोपण्यापूर्वी पायांना पाण्यात बुडवा.

Sakal

हर्बल इन्फ्युज्ड वॉटर

कोमट पाणी घ्या.त्यात कडुलिंबाची पाने, एक चमचा हळद, कोरफडीचे तुकडे आणि गुलाबाच्या पाकळ्या टाका.हे हर्बल पाणी पायांना आराम देण्यासाठी गुणकारी आहे.

sakal

उपाय करण्याची पद्धत

वेळ: झोपण्यापूर्वी हा उपाय करणे सर्वोत्तम आहे.प्रक्रिया: तयार केलेल्या कोमट हर्बल पाण्यात तुमचे पाय १५ मिनिटे बुडवून ठेवा.यामुळे मज्जासंस्था शांत होते आणि गाढ झोप लागते.

Sakal

फायदे काय आहेत?

रक्ताभिसरण सुरळीत होते.पायांना त्वरित आराम मिळतो.शांत आणि गाढ झोप लागते. मधुमेहींसाठी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास अत्यंत फायदेशीर आहे.

Sakal

शांत झोपेचा आनंद घ्या

ताण-तणाव दूर करण्यासाठी हा सोपा घरगुती उपाय नियमित वापरा.निरोगी जीवनशैली आणि उत्तम झोपेसाठी प्रयत्न करा.कोणत्याही गंभीर समस्येसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Sakal

खबरदार! हेल्दी समजून खात असाल 'हे' पदार्थ, तर पचन बिघडणं नक्की!

Foods Secretly Causing Your Constipation

|

Sakal

येथे क्लिक करा